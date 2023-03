Grève nationale: les écoles du 1er degré, de Taiarapu-Est concernées par les fermetures le 14 mars

La commune de Taiarapu-Est préfère jouer la prudence face au risque de grève, dû au mouvement de protestation national contre la réforme des retraites, en fermant ses écoles du 1er degré.

HY avec communiqué •

La Commune de Taiarapu-est a publié sur les réseaux sociaux qu'"en raison du mouvement de grève qui touche particulièrement l'Education et qui ne permettrait pas de garantir une sécurité suffisante pour l'accueil des élèves, toutes les écoles primaires publiques, c'est-à-dire les écoles élémentaires et maternelles, seront fermées le mardi 14 mars 2023". Sont ainsi concernées les écoles Ohi Tehei, Hei Tama Here, Ahiti te ra, Reiatua, Hélène Auffray, RaiariiTane et Hui Tama,ainsi que le CJA.