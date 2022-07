Heiva tu'aro ma'ohi : les festivités s'achèvent

Les jeux traditionnels se poursuivent le 17 juillet au parc Vairai et clôturent l'édition du Heiva tu'aro ma'ohi 2022. Le programme prévoit du lancer de javelots, du décorticage de cocos et du lever de pierre, avec en prime le grimper au cocotier puis la lutte traditionnelle finale.

MG / IT •

La popularité du tu'aro ma'ohi ne faiblit pas. Organisés dans le cadre du Heiva, les jeux traditionnels rassemblent toujours plus de monde, venus des quatre coins de la Polynésie, comme l'ont encore démontré les journées des 16 et 17 juillet. Une trentaine d’atoll et d’îles sont représentés cette année.

Les jeux ont débuté le 16 juillet avec les lancers de javelots, le patia fa, l'épreuve du coprah, le décorticage de cocos, le lever de pierre et la lutte traditionnelle sélective. Ils se poursuivent le dimanche, avec un programme semblable mais d'autres catégories. En fin de journée, le public pourra assister, en prime, à l'épreuve du grimper au cocotier. La lutte traditionnelle finale clôture les jeux traditionnels et l'édition du Heiva tu'aro ma'ohi 2022.

Le programme des 16 et 17 juillet 2022. • ©Tu'aro ma'ohi 2022

L'île de Tahaa remporte l'épreuve du décorticage de cocos.