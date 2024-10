Hitia’a : 450 hectares de terres restitués à leurs propriétaires

Après sept ans de procédure judiciaire, les familles Amaru et Taata retrouvent leurs droits fonciers sur les 450 hectares situés sur les hauteurs de la vallée de Faatauti’a, comme l'ont appris nos confrères de Tahiti Infos.

À l’origine du litige : des relevés cadastraux erronés établis en 2011 qui en attribuaient la propriété au territoire.

L'erreur du cadastre était sur le placement d'autres terres qui ont été placées sur nos extensions à nous. Et donc on a lancé une première procédure puis une deuxième parce que avec les démarches que nous avons faites, le cadastre a modifié de nouveau sa copie en 2020 et attribué ces surfaces par défaut au pays. Et donc cela nous a simplifié la procédure.