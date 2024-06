[MAJ] Internet : le réseau fibre optique perturbé à Tahiti, les cartes bancaires ne passent plus

Jeudi 13 juin, en plein relais de la flamme olympique, internet a été partiellement coupé sur l'île de Tahiti. Dans un communiqué, Onati indique que ses équipes sont "mobilisées pour identifier et résoudre ce problème dans les plus brefs délais." Conséquence ou pas de ces perturbations : les paiements par carte bancaire ne fonctionnent plus.

Dans un communiqué, Onati indique rencontrer "des perturbations sur le réseau internet fibre optique impactant les connexions de nos abonnés internet."

Alors que les images du relais de la flamme inondent la toile, une grosse panne de wifi a été observée entre 9 et 10 heures. Les internautes émettent leurs hypothèses : Des problèmes liés à l'événement de Paris 2024 ? Sur Tahiti Infos, on donne aussi cette explication. Pour l'heure, impossible de confirmer avec certitude les causes de cette panne.

La 4G fonctionne et le réseau téléphonique aussi

Les services sont difficilement joignables ce jour mais dans son communiqué, Onati annonce un rétablissement du service progressif et rassure ses abonnés : "les services mobiles : appels, sms et internet mobile restent opérationnels. Les équipes d'Onati sont mobilisées pour identifier et résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de la résolution de cet incident" signe le service communication. L'opérateur a réuni sa cellule de crise.

Outre la panne au niveau de la fibre optique, les machines TPE rencontrent des problèmes techniques et rendent impossibles les paiements par carte bancaire.

Mise à jour à 12h30

Le service communication informe que "le dysfonctionnement technique survenu sur le réseau internet fixe a été rétabli." Les équipes d'Onati restent en observations.