Jeux du Pacifique 2023 : de l'or en basket et un sans faute en volley

Un 24 novembre victorieux aux îles Salomon pour les athlètes de Polynésie... En basket et en volley-ball, femmes et hommes décrochent l’or. Retour sur cette journée dans ce reportage signé Mélissa Chongue et Ariihoe Tefaafana.

M.Chongue / A.Tefaafana / G.Tautu (MLMG) •

Volley-ball masculin

Les tenants du titre en 2019 confirment à nouveau leur suprématie ! Les gradins plein à craquer et les cris d’encouragements ont fait pousser des ailes à l’équipe masculine de volley-ball. Score final : 3 sets à 0 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Déjà on avait plus de rage (…) et ça a fonctionné », argumente Vaianuu Mare, capitaine de l’équipe masculine de volley.





Volley-ball féminin

Même scénario chez les dames. Les volleyeuses n’ont perdu aucun match depuis le début des rencontres. Une revanche attendue depuis quatre ans, puisque la Calédonie avait remporté l’or aux précédents Jeux. « Il y a pas de mots pour décrire (…). Je très fière de ce qu’elles ont fait » exprime Maimiti Mare, coach de l’équipe.

Basket

En basket-ball féminin, la sueur a coulé et les larmes aussi ! Si Cook prend le dessus en début de match, la bataille est acharnée...mais les Tahitiennes demeurent tenaces.

La dernière médaille d’or remonte à 2011 aux Jeux de Nouméa. Douze ans plus tard, l’équipe de Maea Lextreyt renoue avec la victoire. La capitaine tire sa révérence en beauté. 2023 : Tahiti est championne du Pacifique face aux Îles Cook. « Ça fait du bien franchement » lance Maea Lextreyt, capitaine de l’équipe.

Pour l’heure, le volley est la seule discipline à faire un sans faute puisque sur les deux équipes inscrites remportent l'or.

Au tableau des médailles

Vendredi, la Polynésie améliore donc son classement et remonte à la troisième place du classement général avec un total de 86 médailles à ce jour : 22 en or, 29 en argent et 35 en bronze. En deuxième position, on retrouve l'Australie avec 28 médailles d'or.

En tête du classement la Nouvelle-Calédonie avec 126 médailles dont 55 en or.

Les Samoa sont quatrième avec 21 médailles d'or.