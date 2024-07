JO 2024 : Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon, les porte-drapeaux de la délégation française

L'annonce était très attendue à quelques semaines du début des Jeux olympiques de Paris. La discobole Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manaudou seront les porte-drapeaux de la délégation française à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet.

Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio en 2016, et Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique dont l'or en 2012, ont été choisis après un vote des athlètes sélectionnés pour les JO, selon le quotidien Le Parisien qui a révélé l'information.

Le CNOSF a également rendu publique le binôme des porte-drapeaux pour les Jeux paralympiques, qui s'ouvrent le 28 août. Il sera composé de la para-athlète Nantenin Keïta, médaillée à Pékin en 2008 (bronze sur 400 m et argent sur 200 m), à Londres en 2012 (bronze sur 100 m) et à Rio en 2016 (l'or du 400 m), et du paratriathlète Alexis Hanquinquant, médaillé d'or à Tokyo en 2021 pour sa première participation à des JO.

[#Paris2024]

Le CNOSF et le CPSF ont le plaisir d'annoncer conjointement les porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. — FranceOlympique (@FranceOlympique) July 11, 2024

Mélina Robert-Michon, qui fêtera ses 45 ans le 18 juillet, participera à ses septièmes JO, 24 ans après ses premiers. La lanceuse de disque, qui va honorer sa 70e sélection en équipe de France, est devenue un pilier de l'athlétisme français et s'était imposée comme candidate logique pour porter le drapeau. "J'ai très, très envie de pouvoir porter le drapeau, de pouvoir représenter toute cette équipe de France. Je suis fière de me dire que ce sera peut-être moi" a-t-elle confié à l'AFP. Des JO de Sydney à ceux de Paris, elle a côtoyé plusieurs générations d'athlètes.

"Je prépare mes septièmes JO, mais il y en a pour qui ce seront les premiers et pourtant, on a tous ce même regard d'enfant sur cet évènement parce que c'est quelque chose de fort". Mélina Robert-Michon

Parmi les 90 athlètes de l'équipe de France olympique d'athlétisme, elle est aussi la seule à avoir déjà foulé la piste du Stade de France en compétition, d'abord lors des Mondiaux de 2003 puis lors de meetings internationaux qui s'y sont longtemps tenus tous les ans.

Une carrière olympique

Âgé de 33 ans, Florent Manaudou s'apprête pour sa part à disputer à Paris ses quatrièmes Jeux olympiques. Dans l'ombre de sa sœur Laure, éternelle égérie de la natation française, il s'est fait un prénom en devenant à la surprise générale champion olympique du 50 m nage libre à Londres en 2012, à 21 ans, et un an seulement après sa première sélection en Bleu.

Quatre ans plus tard, les JO de Rio ne lui sourient pas autant qu'il l'espérait : il doit se contenter de l'argent sur le 50 m libre, dont il était le grand favori, et glane une médaille du même métal avec le relais 4x100 m.

Rattrapé par l'usure du quotidien d'un nageur de haut niveau, il décide alors de quitter les bassins pour se mettre au handball avec Aix-en-Provence. Avant de se lancer un défi fou au printemps 2019 : replonger, à quinze mois des JO de Tokyo, finalement reportés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19, avec l'ambition folle de reconquérir une médaille olympique.

Pari réussi : neuf ans après son sacre olympique surprise, Manaudou se pare d'argent aux Jeux de Tokyo, moins de deux ans et demi après son retour à la natation. Le nageur a remporté une médaille à chacune de ses participations olympiques et il briguera à Paris une quatrième médaille individuelle sur sa course de prédilection.