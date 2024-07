JO PARIS 2024. La navigation sur l'eau réglementée à Teahupoo ne fait pas l'unanimité chez les habitants

À Teahupoo, les conditions de déplacement vont être renforcées sur terre comme en mer. Des règles peu appréciées par les habitants, notamment par les pêcheurs d’un certain âge. Totalement déconnectés des réseaux sociaux, ils estiment avoir été peu informés.

Raihei Nadjarian / Marcel Bonno •

Dans exactement une semaine, soit à partir du 20 juillet, les bateaux n’auront plus le droit d’accoster à la pointe Faremahora. Les restrictions sont claires : la baignade restera autorisée le long du littoral, mais la circulation, la navigation, ainsi que toutes les activités maritimes seront interdites dans le lagon de la commune.

Milton Parker est gérant de pension au PK 0, il explique : "La zone de sécurité va s'étendre de la passe de Pootoe, du côté du Fenua Aihere, jusqu'à juste après la marina de Teahupoo,c’est-à-dire à la passe de Teavaino. Toute cette zone sera réglementée."

Les seules exceptions sont accordées aux habitants du Fenua Aihere, aux excursionnistes et aux navires de pêche professionnels affiliés à la coopérative de Teahupo’o. Ils seront autorisés à circuler dans deux couloirs distincts, mis en place spécialement pour l’événement. Milton Parker précise qu'il faudra impérativement avoir un fanion : "c'est comme un drapeau, mais je ne sais plus il est de quelle couleur. Avec ces fanions, on pourra circuler, aller jusqu'au spot de surf. Et il y a d'autres fanions, ils auront l'autorisation juste de circuler sur l'eau, mais ils n'auront pas accès au spot."

Christophe Sanféro, le chef de section des activités nautiques de la DPAM complète ces informations et précise que : "Les sanctions, on espère qu'il n'y en aura pas. Il y aura un dispositif assez important de sécurité avec les forces de l'ordre sur le plan d'eau, pour faire appliquer ce dispositif et éviter effectivement que des navires viennent perturber ou mettre en difficulté la sécurité de l'évènement."

Dans la commune de Vairao, ces restrictions ne font pas l’unanimité, étant donné que certains pêcheurs n’ont pas pu faire leurs démarches pour obtenir un laissez-passer. Varink Tama, trésorière de la coopérative Vairao Rava'āi argumente : "Ce n’est pas tout le monde qui a Facebook. Parce que la plupart des informations sont sur Facebook. Il y a des pêcheurs qui sont âgés, qui n'ont pas Facebook du tout. Ça passe à la télé mais des fois ça ne capte pas la télé ici. Et après, les Polynésiens, comme on dit, c'est toujours à la dernière minute qu'on va se lever pour aller voir la commune."

Les entrées et sorties dans la passe de Havae seront réservées aux pêcheurs accrédités et aux membres du comité olympique. Le ministère des Grands Travaux l’assure : le non-respect de la réglementation expose les contrevenants aux poursuites et aux peines prévues par les contraventions de 2ème classe.