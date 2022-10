Journée internationale des personnes âgées : plus de 500 matahiapo conviés à la présidence

Le samedi 1er octobre correspond à la journée internationale des personnes âgées. À Tahiti, plus de 500 matahiapo ont été conviés à un repas sous le chapiteau de la présidence.

MT / SR (MLMG) •

On célèbre ce samedi la journée internationale des matahiapo. Un évènement commémoré dans les différents archipels et plus généralement dans le monde depuis 1990 sur décision des Nations unies.

Une élection du plus beau/de la plus belle matahiapo a même été organisée ! • ©Polynésie la 1ère

Pour l'occasion, à Tahiti, plus de 500 personnes âgées ont été conviées à un repas sous le chapiteau de la présidence. Des séniors de Papeete, Faaa, Punaauia, Paea, Pirae, Mahina ou encore Taravao.

Entre la musique de Kalou et l'élection de miss et mister matahiapo, les invités étaient enchantés...