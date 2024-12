Journée mondiale du bénévolat : les petites mains polynésiennes médaillées pour leur engagement

Ce jeudi 05 décembre marque la journée mondiale des bénévoles. Cet événement vise à saluer l'engagement et le temps consacré par ces millions de personnes qui œuvrent gratuitement à travers le monde pour des causes qui leur sont chères. En Polynésie, plusieurs d'entre eux ont reçu une médaille pour l'occasion.

Dès l’aube, Patricia veille au bon fonctionnement du Presbytère de Maria no te hau. Cette ancienne directrice d’école à la retraite gère le secrétariat bénévolement depuis cinq ans.

Ce qui me plaît d’abord, c'est le fait de rencontrer des personnes. Et de part mon métier d'enseignante et de directrice d'école, je dévore du papier tous les jours donc ce que je fais ici, c'est vérifier les registres de baptême et de mariage. Patricia Tuhoe – retraitée et secrétaire bénévole

Tout comme Patricia, quatre autres personnes sont dévouées et s’affairent à leurs tâches quotidiennes. Secrétaire, comptable ou encore homme d'Église, chacun met du cœur à l’ouvrage. « Le bénévolat, c'est rendre service pour que l'autre aussi soit meilleur » confie le diacre Ken Tehei.

Les médailles ont été remises des mains de la ministre des Sports Nahema Temarii. • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Ces médailles remises des mains de la ministre des Sports viennent saluer l’engagement précieux d’hommes et de femmes qui œuvrent de manière désintéressée. « Cette médaille est une reconnaissance de la part du Gouvernement. Je suis pour la protection de mon quartier au niveau de la drogue - tolérance zéro » livre Charles Teva Renvoyé. Président de l’association Timiona Papeete et nouveau médaillé, il se bat depuis douze ans contre la méthamphétamine et ses ravages dans son quartier et plus généralement dans tout le pays.

Sans toutes ces petites mains au grand cœur, les projets des neuf mille associations enregistrées en Polynésie ne pourraient pas voir le jour.

C’est une force, c'est un atout. Il faut promouvoir et valoriser le bénévolat. Quelque part, c'est une valeur communautaire qui est bien polynésienne. C'est cela que l'on veut encourager. Hiro Chang – Directeur adjoint de la Direction Jeunesse et Sport

Le bénévolat demeure donc une ressource essentielle.