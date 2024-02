Journée portes ouvertes à l'UPF : deux nouvelles licences et des voyages culturels en perspective

19 000 mètres carré de bâtiments et d'infrastructures à découvrir. L'université ouvrait ses portes le 17 février aux futurs étudiants. Deux nouvelles licences seront proposées à la prochaine rentrée, avec davantage d'échanges possibles dans la zone Pacifique.

Mélodie Uhilamoafa Sione •

Ethan, élève en terminale STI2D sait très exactement ce qu’il veut faire plus tard et surtout la formation à suivre pour atteindre son objectif : la licence STES, Sciences de la Transition écologique et sociétale présentée ce samedi matin à l’auditorium de l’université.

Car le développement durable est certes, un domaine vaste, mais une composante désormais incontournable dans tous les secteurs d’activité.

Il y a de la demande donc c'est ce que je voudrais faire. Au moins je serais assuré d'avoir un métier. C'est un métier dont on m'avait parlé pour son axe sur le sociétal donc je pourrais aider dans des projets... Ethan, Élève en Terminale STI2D

Cette nouvelle licence n'est ouverte qu'à 30 élèves. Une formation transdisciplinaire qui couvrira toutes les questions liées aux enjeux et aux défis des transitions sociales et environnementales en Polynésie. Un besoin réel pour le Pays, avec un volet international.

On travaille en partenariat avec les universités de Hawaï, l'université de Wellington en Nouvelle-Zélande, et l'université de Perth en Australie qui vont être parties prenantes dans cette formation. Certains collègues de ces universités viendront faire des cours chez nous. Et nos étudiants pourront être accueillis soit pour un semestre soit pour une année dans ces différentes universités partenaires. Jean Morschel, Responsable de la Licence Sciences de la Transition Ecologique et Sociétale

Des partenariats logiques au vu des demandes croissantes de mobilités au service des relations internationales de l’université.

C'est vrai que plus on a de partenariats, plus les étudiants peuvent partir. Ce qu'on a remarqué les dernières années, c'est beaucoup la tendance dans le Pacifique. Le seul bémol c'est qu'on a un peu moins de places dans le Pacifique. Thilda Chevouline, Gestionnaire des mobilités au service Relations Internationales

L’UPF a largement développé son réseau de partenaires internationaux : Europe, Etats-Unis, Canada. Mais ces sept dernières années, elle a surtout multiplié les conventions de coopérations avec des universités de la région Asie-Pacifique.