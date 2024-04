Journées du handicap: les associations défilent sur le thème des Jeux Olympiques

Toute la semaine, la 7ème édition des journées polynésiennes du handicap réunit 24 associations autour d'un défilé, d'ateliers, d'un job dating pour parler réinsertion professionnelle. Le sport sera également de la partie avec des courses de va'a et de pirogue à voile.

Pierre Emmanuel Garot, Laina Tetuanui •

Joie et bonne humeur se lisaient sur le visage des personnes en situation de handicap réunies à Aorai Tinihau, le temps d'une journée festive.

Hier, c'est dans un esprit sportif et convivial qu'elles se sont affrontées dans des concours de sports traditionnels. Le handicap et la distance ne sont pas un frein. Les associations de la presqu’île n'ont pas hésité à faire le déplacement. L'occasion de "faire connaitre le savoir-faire de chacun" explique Maimiti Fanaura, directrice de l'établissement Ueue Aaroha.

Il faut montrer la valeur de nos personnes handicapées parce qu'elles ont de la valeur dans les mains. Maimiti Fanaura, directrice de l'établissement Ueue Te Aaroha

"Et donc on est venu avec toutes nos productions de la presqu'île et nous travaillons surtout tout ce qui est nacre". Le slogan de l'établissement Ueue Aaroha est d'ailleurs je suis porteur de handicap et alors.

"On est venu avec toutes nos productions de la presqu'île et nous travaillons surtout tout ce qui est nacre" précisent les responsables de l'établissement Ueue Aaroha. • ©P.1ère

Objectif réinsertion professionnelle

Une différence qui doit être un atout pour le centre de Maimiti Fanaura: "Malgré que l'on soit délocalisé sur la presqu'île, on a quand même réussi à insérer une vingtaine de personnes handicapées et pas qu'en stage mais en CDI. C'est notre combat au quotidien de pouvoir les insérer socialement mais également professionnellement".

24 associations participent à ces 7èmes journées polynésiennes du handicap. • ©P.1ère

Stand d'artisanat, atelier graphique et sportif, tout a été pensé pour que ces journées polynésiennes du handicap soient une fête de la vie, un moment de regroupement et d'échange entre les 24 associations que comptent la fédération Te Niu O Te Huma. Mateata Mahaga est coordinatrice à l'institut d'insertion médico-éducatif: "Cela permet aussi à ces enfants de vivre un évènement spécial avec d'autres jeunes d'autres enfants de toutes horizon. C'est très festif et cela permet vraiment d'aller vers les autres, ne serait-ce que pour croiser leur regard ou leur sourire, de l'un à l'autre, et de regarder que l'on n'est pas tout seul dans notre handicap".

Vendredi, une course de la mobilité en solo et en duo sera organisée, sur une distance de 3 kilomètres, entre la mairie de Pirae et le parc Aorai Tinihau. • ©P.1ère

La fête s’achève vendredi. A cette occasion une course de la mobilité en solo et en duo sera organisée, sur une distance de 3 kilomètres, entre la mairie de Pirae et le parc Aorai Tinihau.