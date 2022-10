Kid reporters - saison 3

Les Kids reporters font leur rentrée ! Préparez vos cartables et rendez-vous ce samedi 8 octobre à 18h40.

Découverte de métiers, sciences, culture… nos journalistes en herbe reviennent avec de nouveaux reportages !

Au programme de ces nouveaux épisodes : le changement climatique, l’artisanat polynésien, le système solaire et l’Univers, le métier d’humoriste avec Yepo et Maud, les marae et le métier d’archéologue, le parcours du téléphone et d’internet, les dauphins, le métier d’agriculteur…

Chaque semaine, un thème différent est abordé. Si vous êtes curieux et en soif de connaissances, cette émission est faite pour vous !

Dans la peau de journalistes…

Kid reporters, ce sont des reportages réalisés par les enfants pour les enfants, mais aussi pour les grands ! 500 enfants, âgés de 6 à 11 ans, ont déjà participé ! Ils sont associés de bout en bout à la réalisation du reportage : préparation, tournage, enregistrement des voix off... Ils découvrent un métier, apprennent à chercher et analyser l’information... mais aussi c’est l’occasion de travailler la confiance en soi, la prise de parole.

Le changement climatique

Pour le premier numéro de cette rentrée Kid reporters, Atea nous présentera le thème du changement climatique. Un thème qui nous préoccupe tous, mais pourquoi ? Ça veut dire quoi « le changement climatique » ?

Pour y répondre, nos Kid reporters en classe de CM2 à l’école Tamahana d’Arue ont mené l’enquête. Ils se sont rendus à la station Météo France de Faa’a, puis sont partis à Moorea pour échanger avec les chercheurs du CRIOBE.