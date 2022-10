Kid reporters - Saison 3, épisode #4 : le métier d’humoriste

Retrouvez nos reporters en herbe à la rencontre deux humoristes polynésiennes, Yepo et Maud, samedi 29 octobre à 17h50.

Nous les voyons sur scène ou à la télé pour des spectacles ou des émissions d’humour, elles ont un métier assez original, c’est celui d’humoriste ! Mais ça consiste en quoi exactement ? Nos kid reporters en classe de CE2 à l’école Punavai ont voulu en savoir plus, ils ont même invité en classe le duo Yepo et Maud quelques jours avant leur spectacle !

L’histoire des Pukan’s Prada

Ces meilleures amies du monde se sont rencontrées sur les bancs de l’école. Au départ très timides, les exposés leur ont permis de prendre confiance en elles. Puis au lycée, dans le groupe de copines, elles s’amusaient à se raconter des blagues. L’une d’entre elles a dû quitter Paea. Pour sa fête de départ, Yepo et Maud ont écrit un petit spectacle rassemblant plein de souvenirs et bêtises d’école. Gros succès. Leur famille et amis les poussent à participer au Tahiti Comedy show, elles gagnent ! Ce concours va changer leur vie.

Lorsqu’elles se produisent en duo, elles portent le nom des Pukan’s prada. Yepo réalise aussi ses propres spectacles. Nous l’avions d’ailleurs rencontrée aux Trophées du Sport.

Le rire serait-il le propre de l’homme ?

Qu’est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on rit ? Notre cerveau reçoit un message nerveux qu’il transmet au système limbique, la zone où sont traitées nos émotions. Sont alors secrétées des hormones, dont les endorphines, la dopamine… qu’on appelle aussi les hormones du bonheur, très bonnes pour la santé !

Et les animaux, rigolent-ils ? Avez-vous déjà vu votre chien ou votre chat rire aux éclats parce que vous lui faîtes des chatouilles ? Non, mais certaines espèces, comme le orang-outan, rigolent quand même.

Dans les coulisses…

Quelle chance pour nos kid reporters de terminer leur reportage au premier rang du spectacle de Yepo et Maud ! Nos deux humoristes présentent notamment le fameux sketch de « la maîtresse » et font preuve d’une belle improvisation lorsque les kid reporters interviennent en plein spectacle !

Une émission à regarder en famille sur Polynésie 1ère samedi 29 octobre à 17h40, le mercredi qui suit à 13h55, en replay sur le site de Polynésie 1ère et la chaîne YouTube des Kid reporters.

Personnes interviewées :

Les humoristes Yepo (Teipotemarama) TETOE et Maud TERAIAMANO formant le duo des Pukan’s Prada

Albert VAITU, ingénieur du son, Posi-Lectric

