L'invitée café : Chantal Galenon - 16/05/2023

L'invitée café du mardi 16 mai 2023 est Chantal Galenon, ministre des solidarités et du logement de la Polynésie française.

CN/TTP •

Ce matin, nous recevions Minarii Chantal Galenon, ministre des solidarités et du logement, en charge de l'emménagement, de la famille et des personnes non autonomes du nouveau gouvernement, la "dream team" comme le dit, le président de la Polynésie française.

Comment appréhende-t-elle sa nouvelle fonction ? Quel est son plan d'action pour ce début de mandature ? A-t-elle un projet qui lui porte à cœur ?

Elle répond aux questions de Carlos Natua.