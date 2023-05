La présentatrice de Hono Ipo, Moena Maiotui, et son compagnon Noho Teniaro se disent "oui"

La célèbre présentatrice de Hono Ipo et meilleure danseuse du Heiva 2011, Moena Maiotui, a enfin épousé son compagnon de longue date Noho Teniaro lors d'une magnifique cérémonie religieuse à l'église Saint-Etienne.

SD •

La célèbre présentatrice de Hono Ipo et meilleure danseuse du Heiva 2011, Moena Maiotui, a épousé son compagnon de longue date Noho Teniaro ce vendredi 12 mai à la mairie de Papeete. Le couple, ensemble depuis 9 ans, a enfin décidé de se dire oui pour la vie devant leurs proches et amis.

La célébration religieuse a ensuite eu lieu à l'église Saint-Etienne. L'événement a été marqué par la présence de la famille et des proches, venus célébrer l'union de ces deux champions de la vie et de la danse.

Mariage de Moena et Noho • ©Teiva Ribet

Moena et Noho se sont rencontrés, il y a neuf ans, et leur amour n'a cessé de grandir depuis. Le mariage était un moment très attendu pour le couple et leur entourage, et l'événement a été un véritable succès.

Mariage de Moena et Noho • ©Teiva Ribet

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à Moena et Noho pour leur union ! Félicitations aux jeunes mariés !