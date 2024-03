La Presqu'îlienne : les activités extrascolaires se développent

Partager :

Cette semaine, tous les parents de Polynésie et les instituteurs sont consultés sur ce qui serait, selon eux, le meilleur emploi du temps pour les enfants. À la prochaine rentrée, tout le primaire passera à 24h de classe au lieu de 27h. Trois heures de moins qu’il faudra « combler » en activités péri et extrascolaires et cela bien sûr en attendant le nouveau rythme adopté par la commune. À Tahiti, il existe de nombreuses solutions et pour toutes les bourses

Polynésie la 1ère (MLSF), Mélodie Uhilamoafa Sione et Mirko Vanfau •

C’est parti pour la Presqu’îlienne... La première course d’endurance de l’année pour plus de 240 collégiens. 17km en 4 étapes avec relais entre Tereone et Vairao. Cet évènement est organisé depuis 8 ans maintenant par l’Union du sport scolaire polynésien, USSP. Pour le premier degré son équivalent est l’USEP, une association ouverte à tous les enfants qui souhaitent faire du sport. "C'est 1 000 Fcfp à l'année pour toutes les activités. C'est multisport, ils peuvent faire du va'a, du football, du basketball, selon leur envie, tous les mercredis après-midi ", explique Vahirua Faarahia, directeur adjoint de l’USSP. À plusieurs kilomètres de là, le conservatoire artistique de Tahiti est victime de son succès. 2 400 élèves à l’année de la maternelle au lycée. Art traditionnel, art classique, il y en a pour tous les talents. Avec les changements à venir des rythmes scolaires, la direction a commencé à s’organiser pour pouvoir répondre à la demande. Réunir les jeunes Aujourd’hui plusieurs dispositifs existent pour intégrer le plus d’élèves possible dans le parcours culturel du primaire au lycée. "Cela permet l'ouverture à un grand nombre d'enfants dont les familles n'ont pas les moyens de les faire venir au conservatoire. On dit que le conservatoire, c'est l'école des riches, ce qui est complètement faux. Beaucoup d'élèves sont issus de plusieurs couches sociales de la société", estime le directeur du conservatoire, Fabien Dinard. Autre lieu, autre ambiance, aux trois pontons, la jeunesse de Punaauia est la pour la 5e édition du « mercredi Jeuns » Un évènement entièrement gratuit organisé par la mairie. Il s’agit de réunir les jeunes et les sensibiliser aux problématiques d'aujourd'hui. "Pour participer, c'est simple, ils ont juste une fiche de route, un passeport, ils doivent aller dans tous les ateliers proposés. À la fin, on fait un tirage au sort pour remporter plusieurs lots", détaille Vanessa Teriiiti, animatrice des activités pour tous à la commune de Punaauia. Un bel aperçu de quelques activités possibles sur Tahiti pour le public scolaire dès 3 ans et surtout accessible à tous les portefeuilles. ©polynesie

