La société Aranui fête ses 40 ans

Aranui fête aujourd’hui ses 40 ans d’existence. La société de cargo mixte, spécialisée sur les îles Marquises et Tuamotu de l’Est, a débuté cette activité en 1984. La société spécialisée autrefois dans le fret, était en faillite. Sa diversification, via le transport de passagers, l’a sauvée économiquement et l’a transformée en entreprise prospère.

L’Aranui 5 se transforme en salle d’exposition, le temps d’un anniversaire, celui de ses 40 ans. Des centaines de photos, du premier bateau en 1959, qui s’appelait déjà l’Aranui mais transportait uniquement du fret, jusqu’à sa faillite. Puis, la diversification de l’activité qui sauve la société. Le transport de passagers débute en 1984. Le fondateur, qui a fait le déplacement depuis les États-Unis, est très fier de cette réussite. "J'ai essayé de sauver la société de la faillite avec le revenu des passagers. Et, comme les passagers et presque tous les voyages étaient pleins, il y avait une vingtaine de passagers, tout de suite j'ai compris que ce marché marchait, ce genre de cargo" Jules Wong - fondateur de la société Aranui 80% des passagers sont des étrangers. Ils ont vogué sur l’Aranui 1, puis 2, puis 3 et puis 5, car le chiffre 4 se prononce comme la mort en chinois. 40 ans de dessertes donc jusqu’à aujourd’hui. Les rênes de l’entreprise sont entre les mains du neveu du fondateur, depuis 20 ans. "Ma plus grande fierté c'est qu'on n'est pas loupé un seul voyage de l'Aranui en dehors de la période Covid. Et, d'avoir continué coûte que coûte l'exploitation malgré les périodes difficiles. C'était un engagement que j'avais pris." Philippe Wong – PDG de la société Aranui depuis 2004 Le navire se pare pour l’évènement. 300 invités, dont des amis, la famille et aussi les partenaires et collaborateurs sont attendus, ce vendredi soir. Quatre employés recevront la médaille du travail pour leurs 30 années d’ancienneté. C’est le cas de Vaihere qui en est à sa 31e année dans l’entreprise. "J'aime la culture de mes îles, je suis très fière de faire découvrir à des visiteurs les îles. C'est quand même assez dur de travailler sur un navire parce que c'est abandonner sa famille, retrouver une seconde famille. Travailler à bord, c'est une seconde famille, c'est un second foyer". Vaihere Vivish – directrice de l’hôtellerie 38 des 180 employés ont plus de 15 ans d’ancienneté. L’Aranui, une grande histoire de famille, qui a marqué le paysage polynésien. 1 million 700 mille tonnes de fret, et 80.000 passagers ont été transportés en 40 ans.

