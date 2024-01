Le p'tit déj du Collège Maco Tevane, pour bien commencer la journée quand on habite loin

Un établissement pilote qui propose - voir offre- chocolat et tartines à ses élèves dès la sortie du bus, cela ne se trouve pas à chaque coin de rue de Papeete. La confiture avalée, c'est un gage de mieux vivre ensemble et de réussite scolaire qui se voit sur les bulletins de note. Une expérience à généraliser.

Il est 6h00 du matin, le bus dépose les premiers élèves du collège Maco Tevane...ils arrivent plus tôt que d’autres et le ventre vide...ici, ils vont pouvoir prendre un petit déjeuner complet, avant d’entamer leur journée. C'est le cas de Terei, originaire de Papenoo: "je me réveille à 3 heures du matin, c'est fatigant. alors je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner quand je me lève".La réponse a donc été trouvée par Hervé Barbeau, principal du collège Maco Tetane: "Cela fait partie du projet d'établissement, on leur offre ce qu'ils n'auraient d'ailleurs pas eu à la maison pour certaines familles, et comme cela ils sont dans de bonne conditions pour apprendre".

Le bus arrive dès 5H30 à l'entrée du collège • ©J.Lee./1ère

Sur les 300 élèves de l’établissement 128 sont en SEGPA, un enseignement général professionnel adapté. Tous les matins 15 d’entre eux bénéficient de ce moment de convivialité, organisé sur les fonds propres du collège. "Le secteur part de Tipaerui jusqu'à Papenoo, il y en a même qui viennent de Tiarei" précise Michael Herbeguen, directeur de la section SEGPA. "Ceux-là prennent la navette, ils arrivent à 5H30 et doivent attendre une heure pour se restaurer".

Un climat scolaire bienveillant, allié à la performance, c’est l’objectif de l’établissement.

"Les élèves ressortent du réfectoire souriants, décontractés, ils disent bonjour. C'est un bon départ sur le plan physiologique, et le taux d'absentéisme est très faible. Hervé Barbeau, principal du Collège Maco Tevane

Un gain de motivation pour commencer les cours, le ventre bien rempli • ©J.Lee./1ère

Les cours débutent à 7h00...ils se poursuivront jusqu’à 15h00, dans une ambiance apaisée. C’est la fierté du collège Maco Tevane, ou quand la proximité favorise la réussite...