Le projet Erasmus permet à 10 éléves du lycée professionnel de Faa'a de s'envoler pour Malte

C'est un rêve qui se réalise pour une dizaine d'élèves du lycée professionnel de Faa'a. Ce jeudi matin, le petit groupe scolarisé en terminale "commerce et vente, section européenne", s'envole pour Malte, en mer méditerranée Au programme, un mois de stage au sein de plusieurs entreprises.

Des plages luxuriantes, et des plaines à perte de vue, voici ce que vont découvrir nos élèves polynésiens. Certains ont déjà des étoiles pleins les yeux. Pour d’autres, c'est un premier voyage en dehors du fenua ! "Je me sens un peu stressé car je vais dans un pays que je n'avais pas projeté de visiter" avoue Mihiau Mao, élève en terminale. Tandis que Nunui Teahi, son copain répète à l'envie qu'il "a hâte de rencontrer une nouvelle culture". Avant d'ajouter: "il me faut aussi perfectionner mon anglais, avant de découvrir ma nouvelle entreprise".

Depuis 1987, Erasmus permet aux étudiants de partir travailler au sein de l'UE

Préparation des papiers, et indications des dernières consignes de sécurité avant le départ. Les dix élèves seront pendant un mois sur l’ile de Malte. Apprentissage de la langue de Shakespeare, et stage professionnel au sein de 7 entreprises associés sont au programme. Laurence Benouhiba, professeure de commerce en charge du projet Erasmus, en explique les grandes lignes: "Parcourir un nouveau pays, mais surtout réaliser une période de formation en milieu professionnel, à l'étranger, pour découvrir une autre façon de travailler, d'autres enseignes aussi qui n'existent pas à Tahiti".

Demain matin, les élèves prendront l’avion. Première étape: la France, puis Malte. Tous n’ont qu’une seule idée en tête: découvrir de nouveaux horizons.