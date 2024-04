Le relais d'une flamme symbolique pour sensibiliser les élèves de la presqu'île

La flamme olympique. Elle n’est pas encore arrivée que déjà les populations de la presqu’île sont en effervescence. Aujourd’hui, un relais a été organisé de Tautira jusqu’à Teahupoo. Tous les élèves sont mobilisés, 600 en tout sur 17 établissements. Une initiative dont le but est que chacun connaisse les valeurs olympiques et un peu de son histoire.

Acclamés tels des héros, les porteurs du symbole de la flamme olympique, sont plus qu’heureux et fiers en paradant dans le stade du collège de Taravao, devant les 600 élèves de la presqu’île. Manavai Teiho est l'une des porteuses de cette flamme symbolique, elle avoue : " Au début j'avais un peu honte mais là ça va. J'ai aimé, j'ai couru et j'ai marché."

Des élèves mobilisés de Tautira à Taravao, ils se sont relayés pour porter cette flamme symbolique. • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

Hayden Peckett lui aussi porte la flamme aujourd'hui, il confie : "Notre maîtresse nous a dit que c'était celui le plus sage, le plus gentil de toute l'école, qui serait qualifié pour porter la flamme."

La sécurité est assurée pour ce relais de flamme. • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

Partis de Tautira très tôt, ils se sont relayés d’un établissement scolaire à un autre, jusqu’au stade du collège de Taravao pour une pause. Là, les élèves des 17 établissements de la presqu’île se sont réunis pour danser un flash mob. Devant leurs directeurs et les maires et même le président du Pays, Moetai Brotherson, visiblement heureux : "Ça fait du bien aussi de voir tous ces enfants, les yeux pétillants, en bord de route, qui agitent leur "auti" et qui accompagnent leurs camarades qui font le relais depuis Tautira ce matin, c'est super."

Une flamme symbolique en fleurs d'oiseau de paradis, ou quand la flamme olympique devient exotique grâce aux élèves de la presqu'île de Tahiti. • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

Jean-Paul Landé, le principal du collège de Taravao et organisateur de l’évènement, précise : "On a profité de cet évènement pour qu'ils connaissent mieux les valeurs olympiques, et également la presqu'île. Au moment où les gens vont venir pour visiter, ils seront en mesure de leur expliquer les légendes, les différents points d'intérêts de cette presqu'île et un peu de son histoire."

Après le relais sur terre, place au relais sur le lagon de Toahotu... • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

Et les valeurs olympiques, on les rappelle : amitié, respect, et excellence auxquelles il faut rajouter celles du collège de Taravao : empathie, courage, résilience et responsabilité. Raison pour laquelle, l’institut médico-éducatif (IME) a participé également au relais. Philéa Iotefa, une éducatrice spécialisée à l’IME de Taravao affirme que "c'est vraiment la reconnaissance de l'handicap, parce qu'on nous intègre dans un dispositif et franchement on était vraiment heureux de pouvoir participer."

Deux pirogues doubles, en coordination pour porter cette flamme symbolique jusque sur le lagon de la presqu'île... • ©Polynésie La 1ère / Sandro Ly

Une belle journée qui s’est terminée à Teahupoo bien sûr avec de nombreuses surprises comme ce passage de la flamme sur l’eau grâce à des pirogues doubles, spécialement aménagées pour l’occasion.