Le self-défense pour se protéger au quotidien

Au stade Bambridge, les six élèves ont pratiqué le self-défense pendant 1h30. Meilyn a appris « les mouvements de parade pour s’en sortir. C’est important de pouvoir se défendre si on est agressé. »

C'est d'ailleurs l'objectif de ce cours, puisque l'instructeur Henry-Louis Aubanel l'a souligné :

Les couteaux c’est quelque chose qu’on va retrouver partout, dans la rue ou au domicile. On a de plus en plus de cas d’agression aux couteaux, il suffit de regarder les faits divers, c’est pour ça qu’on enseigne ça aux débutants.