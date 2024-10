Les 300 élèves du collège de Tahaa évacués suite aux inondations, l'île sinistrée

Déjà deux établissements scolaires évacués en 48 heures suite aux inondations, Météo France annonce une dégradation du temps dans les prochaines 48 heures. Regardez la situation en direct (vidéo)

Pierre Emmanuel Garot avec Hitimana Qui •

C’est en urgence que le collège de Tahaa a été évacué ce jeudi après midi. 300 écoliers ont dû être mis en sécurité dans l’école primaire de Matieroa à Haamene. 5 salles de classes sont inondées et la rivière Taerepa menace de sortir de son lit. Les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux afin de sécuriser le transfert des élèves. La route de ceinture est envahie par les flots, rendant la circulation difficile. C'est toute l'île qui est en passe d'être sinistrée. Des tractopelles tentent d'évacuer les flots.

Les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux afin de sécuriser le transfert des élèves • ©P.1ère, Hitimana Qui

Le temps va se dégrader dans les prochaines 48 heures

Météo France s’attend à une dégradation du temps ce week-end, qui devrait impacter les Tuamotu et une partie du Nord des Australes.Les différents modèles numériques, convergent vers un même scénario, avec une amorce d’un creusement d’un minimum dépressionnaire dans le courant de la journée de vendredi. ll devrait se former aux alentours de Hereherehtue, se renforçant davantage samedi, en s’étirant vers Raivavae et Rapa.

Sur ces régions, le vent se renforce en devenant assez fort à fort, soufflant par rafales autour des 80/90 kilomètres/heures. Une mer du vent se lève pour donner des creux de 3 mètres voire 4 mètres. Côté ciel, la grisaille (averses et grains orageux), s’enroule autour du minimum, et s’étire jusque vers le Nord-Ouest des Tuamotu.