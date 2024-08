Les étudiants de l'université sont installés

La rentrée des étudiants de l’université de Polynésie, c'est lundi 26 août. 460 d’entre eux ont ainsi récupéré les clefs de leur logement universitaire au sein du campus, des jeunes qui viennent prioritairement des îles. Un soulagement pour eux et leurs parents de se savoir installés et prêts à étudier.

Quatre jours avant la rentrée, les nouveaux étudiants prennent possession de leurs appartements universitaires. C'est le cas de Gabrielle. Son appartement est petit, il fait 21 m2 et sera à partager avec une colocataire. "C'est une fille de Raiatea, on ne se connaît pas vraiment mais je vois qui c'est. Je pense que ça va, j'ai des amis qui la connaissent", confie la jeune étudiante en première année de licence d'anglais, qui vient de Raiatea.

Un petit nid douillet, facile à nettoyer et presque tout meublé, qui lui coûte 18 000 Fcfp de loyer et 18 000 Fcfp. Il est facile à nettoyer et déjà presque tout meublé. Tout est neuf dans l’appartement. De quoi donc rassurer la jeune femme et sa maman, qui l'accompagne pour l'aider à emménager. "Je trouve que c'est convenable. C'est très propre, c'est neuf, je pense qu'elle a toutes les conditions qui sont rassemblées pour pouvoir bien étudier", estime Sandra, la maman de Gabrielle.

Juste à côté, l’appartement est occupé par un étudiant qui vient de Hitia'a. Il se réjouit de ne pas avoir à faire la navette depuis la maison familiale.

"Si je devais partir de chez moi, il faudrait que je parte vers 3h du matin. Je serais obligé de prendre un bus pour aller jusqu'à Papeete et ensuite un autre pour aller jusqu'à l'université" Tekohei - étudiant en première année de DU PaRéo

Tout en bas, juste à côté du gardien, les étudiants mineurs ou avec un handicap, pour plus de sécurité. "Si jamais j'ai un souci, j'ai le gardien pas loin qui peut intervenir le plus vite possible. C'est très rassurant", confie Manava.

700 demandes, 90 appartements supplémentaires

Cette année, 90 appartements supplémentaires ont été bâtis pour mieux répondre aux 700 demandes chaque année. D’autres constructions sont prévues par l’OPH, qui a décidé cette année de mettre l’accent sur l’assurance. Elle doit être contractée pour compléter le dossier. "On a constaté beaucoup de dégradations sur les précédentes années, donc l'idée c'est de les responsabiliser aussi", estime Mike Ahtchoy, directeur général de l’OPH.

Une fois les clés récupérées, reste les courses à faire pour meubler le logement. Bouilloire, literie, tapis, produits nettoyants, une petite liste de course afin de reprendre le chemin de l’apprentissage en toute quiétude.