Les Sapins du coeur rapportent 1,6 million cfp au Village d'enfants SOS

1,6 million cfp, c’est la somme collectée par l’association Village d’enfants SOS de Polynésie lors de cette 4ème édition des Sapins du cœur. La plus grande recette récoltée depuis la première édition en 2016. Cette année aussi, chiffre record de participation : 12 entreprises ont participé.

Des applaudissements et des couronnes de fleurs, confectionnées par les enfants du village SOS. Leur façon de remercier leurs généreux donateurs.

Avec 1 million 600 000 francs de plus dans la caisse, ils auront de quoi réaliser plusieurs projets. "C'est très important puisque les enfants que nous accueillons, par rapport à leur prise en charge thérapeutique et psychologique, ils en ont besoin", dit Cathy Tahi, éducatrice familiale.

Samedi après-midi, le goûter offert aux pensionnaires du Village d'enfants SOS. • ©FB Ingrid Hart

Chaque entreprise en lice devait exposer un sapin de Noël à l'hôtel Hilton, et le décorer le plus possible. Des urnes ont été placées sous chaque sapin. Pour sa première participation, l’OPT s’est investi à fond en réussissant à réunir la somme de 311 000 francs en un mois ! "Pour récolter davantage de fonds, on a pris une urne et on s'est déplacés dans les bureaux de poste. En fait on a sollicité la générosité de tous nos collaborateurs et chacun a mis ce qu'il pouvait. On a donné l'idée à d'autres entreprises. Mais c'est du boulot de se déplacer partout !", lâche Demecia Manuel, responsable de la communication à l'OPT.

Cette année, 12 entreprises ont participé à l’évènement, trois plus depuis la dernière édition en 2019. George Siu, président de l’association Village d’enfants SOS de Polynésie est satisfait. C’est un combat qu’il mène avec son équipe depuis 25 ans déjà. "1,6 millions cfp, c'est une belle recette qui permet à l'association de financer tous les projets éducatifs, culturels et sportifs pour nos enfants", se félicite-il.

La direction de l'hôtel et deux jeunes filles du Village d'enfants SOS. • ©FB Ingrid Hart

L’association Village d’enfants SOS participe à aider les jeunes enfants exclus de leur famille. Cette année, elle en accueillera 52. Et elle prépare déjà la 5ème édition des Sapins du cœur pour le mois de décembre prochain.