Maison familiale rurale de Papara : un potager pour tisser des liens

La maison familiale rurale de Taharuu a décidé de créer un jardin-potager pour renforcer la cohésion sociale entre les professeurs et les élèves. Un concept qui fonctionne !

Ce jeudi 18 janvier, équipe encadrante et élèves se sont retrouvés ensemble dans le faaapu de la maison familiale rurale de Papara. Une dizaines d'adolescents en quatrième ont travaillé en plein air dans la cour de l’établissement, guidés par une poignée d’encadrants et professeurs. Le but : faire une immersion avec leurs élèves.

Ces élèves sont là parce-qu’ils ont choisi d’exercer un métier manuel. Pour Richie, cette journée cohésion est un moyen de se sentir utile... La plupart des élèves n’a pas encore decidé du métier qu’ils souhaitent exercer. Alors, ils voient l’agriculture comme une corde de plus à leur arc.

À la MFREO de Taharuu - Papara, l'apprentissage est manuel. (18 janvier 2024) • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Cette journée est une aubaine pour les 86 jeunes inscrits au sein de l'établissement cette année, dont Wenda Tetuanui, qui fait sa première année. La maison familiale rurale lui a permis d’explorer davantage le métier de professeur. Ici, l’accompagnement est personnel, parfois psychologique, mais avant tout professionnel. L'apprentissage se base sur des exemples concrets.

Ce temps d’échange et de partage est organisé pour la troisième fois. Il permet aux professeurs de comprendre les aspirations de leurs élèves et d’adapter leur enseignement.