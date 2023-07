Miss Tahiti à la fête nationale : un 14 juillet glamour

Le 14 juillet, c'est aussi un rendez-vous incontournable pour nos ambassadrices de beauté. Leur journée commence à 5h30, le temps de se faire coiffer, maquiller et habiller avant leur apparition en public...et apprendre à gérer les imprévus. On vous emmène en immersion dans leur quotidien.

"J'ai déjà vu des extraits de défilés à la télé mais je n'ai jamais cela vu de près !" confie Teipotemarama Cabral, 1ère dauphine de Miss Tahiti 2023, en pleine séance de coiffure matinale. Nos quatre ambassadrices de beauté assistent à la fête nationale pour la toute première fois... "c'est aussi cela que permet cette aventure, vivre de nouvelles expériences ! On a de la chance" ajoute Poeiti Yule Poroi, 2e dauphine.

Poeiti et Teipotemarama avec Jade et Hiti. • ©MG / Polynésie la 1ère

Depuis le début de leur règne, les filles enchaînent les rendez-vous, particulièrement denses au mois de juillet. Et la fête nationale en fait partie. Comme à chaque représentation publique, l’apparence doit être soignée surtout pour cet événement solennel. Alors pour être parfaite à 9h30 sur l’Avenue Pouvanaa a Oopa, elles se sont levées tôt.

Le maquillage et la coiffure débutent à 6h30. Teipotemarama et Poeiti sont entre les mains de Jade et Hiti, sur les hauteurs de Punaauia. À peine le temps de petit-déjeuner et la tête encore dans le brouillard, elles se laissent pomponner volontiers. Pendant que l’une se fait coiffer, l’autre se fait maquiller, c’est devenu une habitude…

À Papeete, nous rejoignons ensuite Ravahere Silloux, miss Tahiti 2023 et Korail Vernaudon, miss Heiva, chez Maryse, leur coiffeuse, accompagnée de Meryl, la maquilleuse.

Ravahere et Korail en mode selfie avec leur coiffeuse, Maryse. • ©MG / Polynésie la 1ère

Il est presque 8 heures, les deux lauréates en sont aux derniers ajustements : photos, bijoux et fleurs dans les cheveux.

Korail fait ses derniers ajustements avec fleurs et bijoux, avant de filer récupérer les tenues. • ©MG / Polynésie la 1ère

Dans moins de vingt minutes, toutes les quatre vont récupérer leur tenue d’aujourd’hui à…la banque ! Leur styliste Moea B. doit les leur apporter, et elles n’ont pas d’autres choix que de se changer sur place. Le lieu transformé en coulisses le temps d’un instant…heureusement les miss peuvent compter sur l’aide précieuse de Taiamani, qui les guide dans tous leurs gestes ce jour-là. 1ère dauphine l’année passée, elle a elle-même vécu ces situations embarrassantes.

Les coulisses du jour, il faut s'adapter ! Ravahere est entourée de Moea B. et Taiamani Teiho. • ©MG / Polynésie la 1ère

Ça y est, les belles sont fin prêtes ! Il faut rejoindre les tribunes face au monument aux morts, installées spécialement pour l’occasion. L’accès aux véhicules est désormais interdit sur toute l’Avenue…sans perdre de temps, les filles prennent place sur leur siège attribué. Malgré toutes les péripéties de la matinée, elles sont à l’heure et peuvent profiter du défilé militaire, vêtues de bleu blanc rouge.

Les filles s'installent en tribune pour profiter du défilé. • ©MG / Polynésie la 1ère

L’événement leur permet d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de leur Pays et sur tous les corps de métier de l’Armée. “C’est impressionnant de les voir en vrai ! C’est aussi une manière d’apporter notre soutien à tous ceux qui nous protègent” nous dit Ravahere. “Très heureuse d’avoir été conviée, c’est un honneur d’avoir pu assister à cette cérémonie emblématique de notre Pays” confie à son tour Korail.

Les marins péruviens aussi veulent leur photo avec les lauréates ! • ©MG / Polynésie la 1ère

Les personnalités politiques du Pays sont là, haut-commissariat, président du Pays, députés, sénateurs, ministres etc. Mais les reines de beauté ne sont pas en reste : une ribambelle de fans les attend - chacun veut sa photo avec les plus belles vahine du Fenua…

Les fans ont eu leur photo... • ©MG / Polynésie la 1ère

Direction ensuite la réception dans les jardins de l’Assemblée, puis les tu’aro ma’ohi et enfin le Heiva ce soir : c’est à cela que ressemble le quotidien des miss, de très longues journées mais des expériences inoubliables...