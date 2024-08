Nouveaux rythmes scolaires : le boom des activités périscolaires

Partager :

Avec le changement de rythme scolaire, les élèves du primaire ont 3h de cours en moins. Les prestataires d'activités périscolaires recensent plus d'adhérents ou au moins plus de demandes. Exemple à Papeete où les enfants n'ont plus cours le jeudi après-midi. Les parents doivent se débrouiller pour occuper leurs enfants ou les faire garder. Les garderies sont plus sollicitées de même que les clubs sportifs.

À la sonnerie de fin des cours, les parents se pressent pour récupérer leurs enfants car ils doivent parfois retourner travailler. Avec le changement de rythme scolaire, à Papeete, il n’y a plus de classe les jeudis après-midi dans les écoles publiques. Comment les occuper ? "Demain exceptionnellement, ils ont des cours d'essai pour la musique mais sinon ils vont en garderie", confie Vaiana, une parent d'élève. La garderie et centre de loisir "Atelier 203" propose de récupérer les enfants après l’école. À cause du changement des heures de cours, elle en récupère désormais également le jeudi midi. "On a plus de demandes le jeudi car c'est un créneau que nous avons ouvert pour l'occasion. Sinon, la demande est toujours très forte dans le ramassage scolaire, l'aide aux devoirs, les activités pour enfants" Charlotte Briez Coquet, directrice de garderie Ici les effectifs sont déjà au maximum. Les pensionnaires sont à l’aise et il vaut mieux, car ils y passent en moyenne 4 à 6 heures par jour. "J'aime bien les activités surtout le mardi parce qu'on fait cuisine, le lundi parce qu'on fait jardin", raconte une des jeunes élèves. Outre la garderie, il y a le sport. À l’AS de football de Pirae, on accueille les enfants le lundi, mercredi et vendredi. Ouvrir le jeudi avait été envisagé mais finalement abandonné. "On a pensé à le faire mais dans la réalité, cela va être difficile parce que tous nos éducateurs sont bénévoles, ils ont donc une profession, cela veut dire qu'ils aménagent leurs horaires, c'est impossible" Heimana Salem - président de l'AS Pirae de football Hormis les arts et les sports, les grands-parents sont mis à contribution à titre gracieux. Comme souvent, ils permettent d’huiler les rouages d’une machine qui pourrait se gripper sans eux.

