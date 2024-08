Nouveaux rythmes scolaires : quand le changement d'heure est une opportunité

Les changements d'heures ne plaisent pas à tout le monde à cause du début des cours trop tard ou à cause de la fin des cours trop tôt. Mais cela peut être l’occasion de proposer des activités ludiques et éducatives. C’est le cas à l’école Saint Jean-Baptiste à Papeete. Le début des cours est à 8 heures au lieu de 7h30, mais le portail est ouvert dès 7 heures, pour ne pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes.

Nicolas Suire / Mirko Vanfau •

L'école Saint Jean-Baptiste se situe à La Mission à Papeete. Être présent en classe avant le début des cours à 8 heures, c’est le choix d’une douzaine d’élèves. Ils assistent à une activité sur des légendes polynésiennes. Elle débute dès 7h20 et dure trente minutes, jusqu'à 7h50.

"L'enfant vient, il a le temps, il arrive quand il veut. Il n’y a pas d'obligation. Certains par exemple, ils sont arrivés à différents moments. Ils ont besoin de plus de temps pour s'installer le matin. Donc ils ne sont pas obligés de venir suivre. Mais ceux qui ont envie peuvent venir et ça les rend plus réceptifs." Marine Champion - Professeure des écoles

Cette activité a commencé la semaine dernière et rencontre un certain succès. Ilan, élève en classe de CM1 approuve totalement : "Je préfère faire des trucs manuels que courir dans la cour. Se fatiguer pour rien alors que tu peux très bien écrire et garder tes forces pour écrire."

Une occupation éducative et culturelle pour ces enfants, déposés généralement bien avant le début des cours. Car même si les horaires d’écoles ont changé, ceux du travail de leurs parents, non. Ni même ceux de l’enseignement secondaire. "Pour moi il n'y a pas vraiment de changement parce qu'il faut déposer le grand à 7h. On est quand même obligés de vite arriver et patienter. Mais fort heureusement que l'école accueille quand même les enfants à partir de 7 heures" avoue Stéphane Tevaria, mère d'un élève de La Mission.

En prévision de ces nouveaux horaires, l’école avait organisé des assises, il y a deux ans. Elle a décidé de maintenir l’heure d’ouverture du portail. Carole Lefait, la directrice de l'école Saint Jean-Baptiste Fariimata, justifie cette décision : "Nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui commencent à 7h30. Donc pour garder nos habitudes et aider les parents à venir déposer leurs enfants, nous avons décidé 7 heures tout simplement."

Une douzaine d’activités comme celles proposées par l'école Saint Jean-Baptiste sont gratuites et font partie des obligations des professeurs des écoles. L’établissement doit en proposer 36 heures chaque année. Elles sont optionnelles pour les enfants.