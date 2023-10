O'omaka Gendron élue Miss T 2023

O'omaka Gendron a été élue Miss T 2023, samedi soir, à la mairie de Papeete, devant un public venu nombreux. C'est la première fois que ce type de concours consacré à la beauté transgenre est organisé dans un lieu public.

LT/LG •

O'omaka Gendron, 25 ans, maquilleuse professionnelle originaire des Marquises, a été élue ce samedi soir, Miss T 2023, dans les jardins de la mairie de Papeete, parmi les sept prétendantes au titre. C'est la première fois que ce type de concours consacré à la beauté transgenre est organisé dans un lieu public. "C'est un pas énorme vers l'avenir de la communauté transgenre. On est épanouies, la soirée est belle et on espère que ça continuera dans les années qui suivront," a déclaré la nouvelle Miss juste après son couronnement, au terme d'une soirée sur le thème des déesses de l'Olympe.

Heiva Leprado est première dauphine et remporte le prix du meilleur costume traditionnel. Raihauti Moetini est 2e dauphine. Leifa Nasser est Miss Heiva.

O'omaka Gendron devrait participer à Miss T France en mars 2024.

Le comité Miss T fait l'objet d'un contentieux avec l'organisateur historique de Miss Vahine-Tane, Jean-Claude Mensier, qui l'accuse de lui avoir "volé le concept".