ORIENTATION. Journée portes ouvertes au lycée Diadème

Que faire l'année prochaine ? Vers quoi s'orienter ? Quelles filières choisir ? La grande rentrée scolaire n'est pas pour tout de suite, mais les jeunes s'informent déjà de la suite de leurs études. Le lycée du Diadème de Pirae a ouvert ses portes au grand public ce samedi 1er mars. L’occasion de présenter toutes ses formations, allant des classes de secondes jusqu’en BTS.

Heiarii Tahiata / Rédaction Polynésie La 1ère •

Une classe mobile de réalité virtuelle, c’est la nouveauté au lycée du Diadème. Elle permet aux jeunes d’expérimenter des situations concrètes, tout en restant dans la même salle. Une véritable révolution pour ces adolescents. "C'est top et ça change du réel. Ça permet aussi, si on doit faire des erreurs, au moins c'est dedans et pas dans la vraie vie" témoigne Ahonui, à l'issue d'une séance d'essai.

La classe mobile de réalité virtuelle est proposée au lycée Diadème depuis la rentrée de janvier 2025. • ©Polynésie La 1ère / Jérôme Lee

Cette nouvelle filière vient redorer la carte des formations professionnelles. Elle permet surtout d’apporter un support pédagogique supplémentaire, dans de multiples domaines, comme l'explique Steven Tauraa, professeur de maintenance :" l’avantage de cet équipement, c'est qu'on peut travailler dans plusieurs spécialités, pas qu’en pilote de ligne. On peut travailler dans un magasin de vêtements, dans un atelier de maintenance, réaliser différents types d'activités, comme les travaux électriques, les activités de maintenance mécanique, hydraulique, etc."

Filière générale ou professionnelle ?

Juliette et sa mère, elles, sont plus attirées par la filière sportive, mais elles n’ont pas encore fait leur choix. "C’est compliqué. Il y a trop de spécialités. C'est dur de choisir." déclare Juliette. "Elle hésite entre des choses très différentes. Elle hésite les métiers du sport, les métiers de la nutrition et les métiers de la cuisine" ajoute sa mère, Florence.

Comme chaque année, la journée portes ouvertes du lycée est l’occasion pour beaucoup de jeunes de trouver des réponses quant à leur orientation. "L’objectif, c'est de valoriser toutes les filières et toutes les formations qui sont dispensées par l'établissement, indique le proviseur Pascal Charlery. Pour rappel, nous avons des filières pour aller jusqu'au bac général. Des filières professionnelles, industrielles ou tertiaires, pour le bac professionnel ou le CAP. Nous assurons aussi la continuité des études post-bac, nous avons 12 BTS dans l’établissement."

Autre nouveauté pour la prochaine rentrée : l'ouverture de la section internationale à partir de la seconde, avec une classe de langue support anglais australien. Cette section internationale aboutira au premier bac français international en Polynésie. Une filière qui existe déjà à Taravao, mais pour la langue support anglais américain.

Cette journée portes ouvertes permet aux élèves de se décider d’ici le mois juin, pour la période des inscriptions.