Ossements retrouvés à Arue : La famille témoigne

Il y a une semaine, des ossements humains et un véhicule ont été retrouvés sous l'eau au quai de Arue. Ils appartiendraient à un homme disparu le 23 mai 1999, Temahoatua Tauaroa. Près de 26 ans après sa mort, ses proches pourront peut-être faire leur deuil. Témoignage.

"Je suis contente de savoir que mon grand-père n'est pas quelqu'un qui a abandonné ses proches. C'est un coup du sort qui a fait qu'il n'est pas parvenu à rentrer à la maison". Jennifer Poutateuatahi est la petite-fille de Temahoatua Tauaroa, l'homme à qui appartiendrait les ossements retrouvés sous l'eau au quai de Arue la semaine dernière. Depuis presque 26 ans, elle ne savait pas quoi penser de la disparation de son grand-père. L'homme avait été condamné pour abandon de domicile mais difficile d'y croire pour la famille, l'histoire leur donne raison.

Toutes ces années de recherche alors qu'il était juste là Jennifer Poutateuatahi, petite-fille de l'homme disparu il y a 26 ans

"Au lendemain de sa disparition, nous l’avons cherché partout. Nous sommes allés à la gendarmerie de Tiarei puis à Arue. Avec mes sœurs, nous sommes allées dans les lieux où dormaient les SDF vers Toàta, Paofai, nous ne l’avons jamais trouvé." confie Hilda Tauaroa, la fille de Temahoatua. Ce serait donc le soir du 23 mai 1999 que Temahoatua Tauaroa, 61 ans, aurait passé sa dernière soirée.

À l’issue d’une dispute conjugale et sous l’effet de l’alcool, il n’aurait jamais retrouvé le chemin de sa maison. "C'est la surprise. Toutes ces années de recherche alors qu'il était juste là." s'exclame avec émotion sa petite-fille. Au volant de sa voiture, il aurait fini dans le lagon au niveau du quai de Arue, sans que personne ne voit la scène. La semaine dernière, en retrouvant le véhicule et les ossements, les gendarmes ont retrouvé une pièce d'identité qui a permis de prendre contact avec la famille.

Les souvenirs de Temahoatua demeurent toujours • ©Mirko Van Fau

"On va enfin pouvoir tourner la page. Pendant 26 ans, on a espéré le revoir. On entendait des personnes dire qu'ils avaient vu mon grand-père. Est-ce que les gens ont joué avec ma famille ? Est-ce que l'esprit de mon grand-père était là ? Je ne sais pas, confie la petite-fille, les parents ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Pour moi, mon grand-père n'a jamais réussi à envoyer ses enfants à Maupiti chez lui, peut-être qu'il va pouvoir réaliser son rêve." Elle espère que les os retrouvés seront envoyés à Maupiti pour une dernière cérémonie.

Pour l’heure, les ossements sont en cours d’analyses en France pour s'assurer que ce sont bien ceux de Temahoatua Tauaroa. Les conclusions devraient être rendus dans 3 mois.