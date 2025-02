Outumaoro : que fait-on pour les jeunes de ce quartier ?

Comment occuper les jeunes de Outumaoro ? Depuis l'annonce des travaux de rénovation des abribus par le ministre de l'Equipement Jordy Chan, la population de ce quartier prioritaire attend du gouvernement des mesures concrètes en faveur de la jeunesse.

Octobre 2013, 'Outumaoro a été le théâtre d'un infanticide sordide : à cette époque, un père avait égorgé sa fille de 15 ans. 12 ans plus tard, violence et drogue règnent sur ce quartier. Vaitiare, mère de famille et riveraine, nous confie les addictions de ses proches, à la méthamphétamine : "dans mon foyer, avec mon tane, lui d'abord. J'ai pu m'en sortir parce qu'il a compris, ainsi que certains de mes garçons [qui] par conseil sont sortis de ce fléau. D'autres n'ont pas pu tenir ces conseils".

Des conseils, les seules armes dont disposent des riverains pour ramener un peu de quiétude dans cette zone réputée, entre autres, pour la vente de drogue, un commerce qui a pignon sur rue. "Ils vont vendre le cannabis, y'a que ça pour vivre. Alors qu'il y a du uru à vendre et tout...Mais que veux-tu, c'est comme ça", déplore Sarah Arakino, une habitante.

Trafic, oisiveté, violence...sont souvent les mots utilisés pour décrire le quartier de Outumaoro. • ©Polynésie la 1ère

Résignés ? Pas tous. L'association Paruru ia 'outumaoro, aidée par la fédération des associations de lutte contre les drogues, arpente les ruelles de ce quartier pour rencontrer les riverains désireux d'améliorer leur qualité de vie. "Les fléaux qu'il y a ici depuis 20 ans, le paka, l'ice, l'excès d'alcool, les attouchements...il faut arrêter ! Je suis d'ici, j'ai grandi ici, je n'ai jamais vu ça dans ma vie", s'insurge Marcellino Pansi, président de l'association Paruru ia outumaoro. "Il y a déjà des parents qui travaillent dans l'ombre, qui voient les jeunes, qui en ont ramenés à la réalité, je les remercie car ils font bouger les choses, il y a déjà un début, il faut poursuivre", tempère Charles Renvoyé, vice-président de la fédération des associations de lutte contre les drogues.

L'association Paruru ia 'outumaoro, aidée par la fédération des associations de lutte contre les drogues, garde espoir. • ©Polynésie la 1ère

Des parents qui font de la sécurité une priorité, mais la mauvaise réputation d'Outumaoro est toujours tenace.