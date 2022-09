Pā'oa ora S3#5 : familles Drollet-Teriitetoofa, Pambrun, Taero et Tucker

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 5e épisode de la saison 3 proposé jeudi 29 septembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles

Polynésie la 1ère ; SD •

Dans ce 5ème épisode de la saison 3, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Pā’oa 17 - Famille Drollet-Teriitetoofa



C'est dans la vallée de Titioro que la famille Drollet-Teriitetoofa ouvre les portes de leur magasin pour le plus grand plaisir des habitants du quartier, Taiana Drollet gérante de l'entreprise familiale vit juste derrière l'établissement commercial.

Elle et sa famille ont construit un havre de paix dans la ville de Papeete. C'est le lieu de rencontre pour les enfants et les petits enfants chaque jour. Taiana et grâce au soutien de son mari élève leur six enfants et leurs trois petits enfants et par la même occasion gère l'entreprise familiale. Un parcours atypique d'une maman formidable et de sa famille tout aussi formidable.

Pā’oa 18 - Famille Pambrun

La famille Pambrun bien installée à Raiatea aux îles Sous-Le-Vent décide de déménager pour s'installer à Hiva Oa. Manuia Pambrun, père de trois enfants, travaille dans l'agriculture, l'élevage des animaux et sa passion qu'il transmet à ses enfants. Sa femme, Maite est originaire de Hiva Oa, elle a pu grâce à son travail d'enseignement être muter sur l'île pour se rapprocher de sa mère après le décés de son père.

La famille Pambrun comme pour beaucoup de familles polynésiennes font de leur possible pour subvenir aux besoins de leurs parents qui ont besoin un peu plus d'assistance dans leur quotidien. C'est un retour aux sources.

Une tâche qui devient de plus en plus difficile pour beaucoup de familles aujourd'hui surtout quand les enfants font de grandes études en France et que le déménagement se fait entre archipel comme c'est le cas pour les Pambrun.

Découvrons ensemble cette magnifique famille qui a su étendre leur amour et bienveillance entre les Marquises et les îles Sous-Le-Vent.

Pā’oa 18 - Famille Pambrun • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa 19 - Famille Taero

Sur la côte Ouest de Tahiti, nous partons à la rencontre de deux frères, Tehau et Heivanui. Débrouillard et inséparable depuis leur plus jeune âge, les frères Taero ont décidé d'entreprendre ensemble afin d'atteindre leurs objectifs de vie. Leur activité consiste à prendre soin des piscines de Tahiti.

Avec enthousiasme, c'était la logique que les frères vivent d'une même activité afin de subvenir aux besoins de leur famille. Ils nettoient tous les deux des piscines et chaque jour, ils se déplacent vers les maisons de Tahiti pour assurer la bonne hygiène des piscines des particuliers. Suivant ensemble avec enthousiasme, les frères Taero le temps d'une journée de travail.

Pā’oa 19 - Famille Taero • ©JHB Consulting

Pā’oa 20 - Famille Tucker



Retour sur les Raromatai après 40 minutes de vol de Tahiti nous atterrissons sur Raiatea pour ensuite prendre le bâteau pour se rendre sur Tahaa, seulement 5 Kilomètres de lagon sépare les deux îles. En effet, Tahaa partage le même lagon avec Raiatea.

L'île Vanille a toujours été connue pour sa terre fertile et l'agriculture puisque c'est l'activité première des habitants de l'île.

Mais depuis quelques années le tourisme commence à prendre de l'ampleur, il y a près d'une douzaine d'hôtels, pensions et structures d'accueil sauf qu'il y a bien des problèmes de transport entre l'aéroport et Tahaa à résoudre. Tyronne et sa femme Vairee, s'occupe tous les jours du service des navettes mais également la location de voiture pour que les visiteurs, s'ils le désire peuvent visiter l'ile sur les 67 km de route.

Mais si c'est par le lagon la famille Tucker vous propose des excursions lagunaires qui font le bonheur des touristes venu du monde entier. Les projets ce n'est pas ce qu'il manque chez les Tucker, leur objectif est de laisser un patrimoine aux enfants de la prochaine génération.

Pā’oa 20 - Famille Tucker • ©JHB Consulting

JEU SMS : VOTEZ POUR VOTRE PĀ'OA ORA PRÉFÉRÉE

©polynesie

Chaque semaine, votez pour votre famille favorite par SMS au 7933* pour lui permettre de remporter des cadeaux offerts par notre partenaire. Votre avis compte ! Alors, votez pour votre famille formidable !

✓ PAOA17 pour la famille Drollet-Teriinatoofa,

✓ PAOA18 pour la famille Pambrun

✓ PAOA19 pour la famille Taero

✓ PAOA20 pour la famille Tucker

(*591 FCFP TTC le sms)