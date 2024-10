Pêche sous-marine : Ariitai Brotherson, premier novice champion de Polynésie en individuel !

Le premier championnat de Polynésie de pêche sous-marine en individuel dédié aux novices a eu lieu le samedi 13 octobre à Arue. Six pêcheurs ont participé à la compétition qui a duré six heures, accompagnés d'experts pour assurer leur sécurité. Ariitai Brotherson est arrivé premier avec treize prises. Deux camarades de la team Heke Spearfishing ont compété le podium.

C'est une première : un championnat de pêche sous-marine pour les novices en individuel ! "En principe les compétitions individuelles sont réservées à l'élite, aux experts. Cette année, on a voulu innover et surtout préparer la relève parce que dans nos compétitions en expert on se rend compte qu'on est de moins en moins" explique Rahiti Buchin, président de la fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition, à l'origine de l'organisation de cet événement.

Six pêcheurs apprentis des clubs Tefana et Heke Spearfishing ont chassé le poisson pendant six heures du côté d'Arue, près du motu Martin. Ces derniers ont fait leurs preuves ce samedi, accompagnés d'experts et de secouristes. Il fallait rapporter des prises respectant un poids strict, en toute sécurité.

Fier de sa prise ! • ©Mélissa Chongue / Polynésie la 1ère

Ariitai Brotherson a remporté la compétition grâce à ses quinze prises valables (treize prises + deux bonifications). À seulement 23 ans, il devient ainsi le premier champion de Polynésie de pêche sous-marine novice en individuel. "C'était une journée difficile. Le poisson se fait rare dans ces zones-là. J'ai C'est une première pour moi donc c'est un peu la surprise, surtout que je suis un peu malade. Je suis très content" confie le jeune homme.

Juste derrière lui sur le podium : Kenji Flohr du club Heke Spearfishing avec onze prises. Et en troisième position : Franck, également du club de Team Heke, fort de ses sept prises.

"Je suis très content des résultats aujourd'hui...notamment de notre jeune prodige Ariitai Brotherson : je lui avais dit de faire dix prises, il en a fait treize avec deux bonifications. C'est une très bonne pêche, il aurait pu se classer dans les experts !" félicite Rahiti Buchin. Demain, les novices seront de nouveau dans l'eau pour le championnat en open, en binôme.