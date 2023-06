Pénurie de tomates : que se passe t-il ?

74 tonnes produites pour 100 tonnes consommées, c'est le chiffre qui explique cette pénurie de tomates. Au marché de Papeete, les habitués du dimanche l'ont remarqué, le fruit rouge se fait rare ou on le trouve paré de vert. Et surtout, son prix a quasiment doublé alors que la barquette se fait plus légère. Mais pourquoi moins de tomates et surtout à quand leur grand retour ?

Polynésie la 1ère (MLSF), Kaline Liénard et Mélissa Chongue •

Des vertes et des pas mûres, on en voit beaucoup au marché en ce moment. Alors, les amateurs de tomate voient rouge : la barquette est moins remplie et les prix varient de 500 à 1000 Fcfp. "C'est hallucinant les prix ! Regardez ce paquet de tomates, il a fallu négocier pour avoir ce paquet de tomates. Il y en a combien dedans ? Je n'ai pas compté mais il doit y en avoir 6.", estime Dave.

Loredana Teahui, elle, vit à Huahine. Et même sur son île, les tomates manquent. "Pour le moment, il n'y a pas de tomates, pas de salades et les pota pas beaucoup aussi.". Des fruits et légumes qui se font rares pour une raison toute simple. "C'est à cause du temps ou bien de la pluie, du mauvais temps quoi ! " explique Rivay Riveta, agriculteur.

Chaque année, à la même période, la saison fraîche est de retour et les journées sont plus courtes. Ces facteurs météos sont la cause de cette pénurie de tomates. Le froid ralentit leur croissance et c’est pourquoi elles se présentent vertes sur les étals. "Chaque dimanche, on voit que les tomates sont plus chères. En ce moment, on vient ici parce que c’est le seul qui est moins cher par rapport aux autres", confie Terii Teauna, habitant de Papeete.

Pour les agriculteurs comme Jean-Pierre, il y a une solution pour pallier ce problème récurrent. "Ce qu’il faudrait faire, c’est planter dans les serres car c’est mieux protégé des insectes. Et la chaleur est gardée dans la serre aussi", explique Jean-Pierre Lemaire Oopa, agriculteur de Huahine.

Trois mois pour produire des tomates alors d’ici juillet voire août, vous pourrez de nouveau goûter ces fruits gorgés de soleil…