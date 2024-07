"Place nette" : 3ème grosse opération antistupéfiants en Polynésie, la gendarmerie fait le ménage avant les JO

Un vaste contrôle routier à Outuarea a eu lieu vendredi 12 juillet, dans le cadre du plan zéro délinquance avant les Jeux Olympiques... Tous les types de véhicules étaient contrôlés, avec le chien de la brigade cynophile de la gendarmerie.

Contrôle surprise pour les passagers d'un bus vendredi matin. Le chien de la brigade cynophile est à la tâche pour flairer drogue et grosse somme d’argent. Idem pour les deux roues, très vulnérables aux accidents : leurs conducteurs ne sont pas épargnés. "Ils demandent la carte grise, l'assurance... Pour moi tout est bon !" assure Christian, qui peut reprendre tranquillement la route, au guidon de son scooter.

Dorénavant, les contrôles se font systématiquement via un test salivaire pour détecter la présence de stupéfiants. Il détecte "la cocaïne, les opiacés, la méthamphétamine et le THC (...). Si le trait n'apparaît pas, la personne est positive" montre un gendarme. En 2023, la consommation de stupéfiants était en cause dans près d’un tiers des accidents mortels sur la route.

Après les stupéfiants, la guerre au blanchiment d'argent

Avec 80 gendarmes mobilisés entre le 27 juin et le 7 juillet pour l'opération Matai Rorofai (incluse dans "Place nette"), les autorités tirent la sonnette d’alarme. Priorité sera donnée à la lutte contre le blanchiment des capitaux liés à l’argent de la drogue.

Je vous annonce que notre prochaine priorité sera la saisie des avoirs criminels. Le fait de lutter contre le blanchiment de capitaux. Eric Spitz, haut-commissaire de la République en Polynésie française

Au lendemain de l’adoption de la loi sur la dépénalisation du cannabis thérapeutique, "cela n'autorise pas les personnes de s'instaurer pharmacien ou médecin" présente Jacques Louvier, avocat général.

Au total, trois opérations de ce type ont été menées sur plusieurs jours et à différents endroits de Tahiti depuis décembre 2023.

"Place nette" en chiffres

Depuis décembre 2023 :