Portes ouvertes à Don Bosco : le choix des filières professionnelles pour assurer son avenir

Le lycée Don Bosco a organisé une journée portes ouvertes le samedi 2 décembre. L'établissement situé à Taunoa propose six filières professionnelles qui accueillent 400 jeunes cette année.

Pour le rendez-vous annuel du lycée, les élèves mettent leurs compétences en pratique à l'occasion des portes ouvertes. L'établissement catholique propose cinq filières de bac pro et un BTS de management.

Un avenir professionnel assuré

Ce samedi, Teina, élève dans la filière Métiers de la sécurité (MS), fait office de cheffe d'équipe au PC Sécurité. Toutes les entrées et sorties sont filtrées, sous sa "direction". "Je gère les COMS radio, j'enregistre tout ce que les agents nous disent. Cette filière va m'emmener au métier que j'ai envie de faire plus tard. J'ai envie de travailler à la douane » nous confie-t-elle.

De son côté aussi, Teipoarii est prêt à intervenir en cas d’incidents. Il a intégré la même filière que Teina mais en seconde, et connait désormais les gestes de premiers secours. Sa vocation est toute trouvée : "plus tard, je veux faire pompier, j'aime vraiment faire ça, aider les gens" décrit-il.

Franck Deparis, enseignant des métiers de la Sécurité,se réjouit de voir ses élèves aussi motivés. En tant que professeur, "c’est magique de travailler avec des élèves comme ça, ils sont déterminés, ils ont un projet professionnel, (...) des perspectives d'emploi (...). Tous nos élèves sortent de là et travaillent dans la sécurité immédiatement" souligne-t-il.

La pari gagnant des parents

Les parents aussi sont plutôt satisfaits. John Gerardin est venu voir son fils, inscrit en MS. Il a emmené avec lui les autres enfants de la famille pour leur faire découvrir les filières de ce lycée. "C’est dans l'intérêt des parents de venir voir les filières que suivent les enfants. Le mien est sur la filière MS avec l'ambition de devenir sapeur-pompier professionnel. C'est bien aussi de voir les autres filières de l'établissement et on emmène les autres enfants de la famille pour qu'ils s'imprègnent déjà des éventuelles possibilités qu'ils auront à l'issue de leur cursus au collège. C'est intéressant de voir (...) d'autres horizons" commente le père de famille.

Yasmina aussi est là, comme chaque année. Ell evient surtout pour la boutique pédagogique des métiers du commerce et de la vente, y acheter son Monoï. Tous les produits exposés sont écologiques et fabriqués par les élèves. "Je trouve qu'il y a plus de filières pour les enfants. Il y a eu beaucoup de réussite ! Mon aîné est sorti de la filière logistique et il est en France maintenant. Mon deuxième garçon est ici aussi en filière multimédia" témoigne-t-elle.

Aux dernières épreuves du BAC, le taux de réussite était de 94%, peut-être parce-que la pratique motive davantage que la théorie...