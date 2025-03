Premier mariage gay à l'église Sanito : Franck et Oaoa se sont unis devant Dieu

Franck et Oaoa, ce couple de Papara, marque aujourd'hui un tournant dans l'histoire en se mariant à l'église. Il s'agit du premier couple gay à s'unir devant Dieu. L'église de la communauté du Christ prône depuis 22 ans un message de bienveillance à l'égard des couples de même sexe. Depuis 2024, elle demeure la seule église sur le Territoire à avoir intégré le mariage pour tous et à reconnaître la communauté LGBT.

"Oui je le veux", des mots prononcés avec conviction par la mariée, Oaoa. L'émotion est palpable chez elle et Franck, ils incarnent le premier couple gay à s’unir sous ces voûtes sacrées. « On s’est dit oui devant le Seigneur, on a abouti à nos fins. C’est parti pour servir le seigneur. L’amour que j’ai pour lui restera toujours et éternellement » confie Oaoa juste à la sortie de la cérémonie.

Un baiser hautement symbolique... • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue

Après 33 ans de vie commune, ils sont désormais comblés. Leur relation est enfin reconnue dans un cadre religieux. Cela leur tenait particulièrement à cœur. Quelque 130 personnes ont été témoins de cette union. Il y avait bien évidemment la famille et les amis mais aussi des sympathisants de la communauté, comme Benoit Otto, qui se rejouit : « Premier mariage gay, première bénédiction, premier message, et surtout premier baiser. Donc y a que du positif. On voit qu'on avance. On ne peut que bénir et accueillir toutes ces bénédictions avec bonheur. »

Juste après la cérémonie, place aux photos souvenirs. Ce moment fort a été immortalisé face aux majestueuses grottes de Mara’a. Il marque une étape significative pour le couple.

Séance photos en famille et avec les amis. • ©Polynésie La 1ère / Mélissa Chongue

Hina Tuanua, une amie du couple, est ravie pour eux : « Oaoa c’est la joie. Elle est très dynamique. Franck est peut-être discret, mais c'est lui qui la fait rire. C’est un comique. C'est un couple, ils sont faits pour être ensemble » témoigne-t-elle.

Très investis spirituellement, Franck et OaOa promettent de faire danser leur amour encore de nombreuses années, et d’inspirer d’autres couples à s’unir religieusement.