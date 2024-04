Programme Erasmus : 14 000 ultramarins déjà partis se former dans l'Union Européenne

Le programme Erasmus+ permet aux ultramarins de partir se former dans un Pays de l'Union Européenne. Grâce au financement des frais de transport et d'une bourse sur place, 14 000 jeunes sont déjà partis à la découverte de l'Europe. Bilan.

Outre-mer la 1ère •

Pas simple lorsqu'on habite par exemple dans le Pacifique d'envisager d'aller à Prague, Alicante ou à Varsovie. Pour compenser cet éloignement géographique, le dispositif Erasmus+ finance des frais de transport adaptés à la distance des participants. Des forfaits allant de 785 € (93 600 francs pacifique) pour un trajet entre 3 000 et 4 000 km, jusqu'à 1 735 € (207 000 francs pacifique) pour une distance de plus de 8 000 km.

Une fois sur place, il faut vivre. Et pour cela, la bourse est réévaluée pour les ultramarins : 786 € (93 700 francs pacifique) par mois. C'est deux fois plus élevé que les bourses des étudiants de l'Hexagone.

Ces jeunes Polynésiens sont séduits par l'aventure : "c'est pas donné à tout le monde, donc il faut en profiter, vu que tu paies rien en fait," résume un élève. "Ca nous permet en tant que jeune polynésien, de sortir du Pays, d'aller voir ailleurs." "On a eu la chance de partir au Portugal, grâce à nos profs référents, témoigne une élève. On a pu apprendre leur culture, découvrir leur mode de vie qui est très différent du nôtre. C'était vraiment une très très belle expérience qu'on a pu vivre."

Les Réunionnais sont les champions des voyages en Europe avec 2 730 mobilités enregistrées entre 2022 et 2023. "Nous sommes sur un territoire où il y a une forte complémentarité entre les acteurs en charge de la mobilité, je pense notamment à l'université, au rectorat, aux collectivités territoriales...On a des équipes également qui sont plutôt stables, avec un effet d'entraînement positif à l'échelle entière du territoire."

Au-delà des destinations européennes, le dispositif Erasmus favorise aussi la mobilité régionale. "Dans les territoires ultramarins, on a une vraie coopération régionale qui s'installe et on a des projets de coopération entre La Réunion et d'autres pays de l'Océan Indien."

Destiné à l'origine aux étudiants ou enseignants d'université, le programme Erasmus s'est ouvert au secondaire et aux demandeurs d'emploi.

Ainsi, ces 10 dernières années, près de 14 000 originaires des Outre-mer sont partis se former dans des pays de l'Union Européenne.