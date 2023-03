Réforme des retraites : les manifestations se poursuivent

Partager :

Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, les cortèges ont de nouveau fait le plein dans de très nombreuses villes. Plus d'un million de manifestant selon l'Intérieur et plus de 3 millions selon la CGT.

Au lendemain de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, au cours de laquelle il a réaffirmé son intention de faire appliquer les nouvelles mesures d’ici à la fin de l’année, la colère dans les rues ne faiblit pas. Ce jeudi, l’intersyndicale a d'ailleurs appelé à une nouvelle journée de mobilisation, jeudi 23 mars. Les manifestants contre la réforme des retraites étaient nettement plus nombreux jeudi dans de nombreuses villes de l’Hexagone pour la neuvième journée de mobilisation. La CGT a ainsi déclaré avoir dénombré 3,5 millions de manifestants sur tout le territoire quand le ministère de l’Intérieur en dénombrait 1,09 million. Une semaine après un huitième round en demi-teinte, les cortèges font de nouveau le plein. Rouen, Lyon, Marseille, Rennes, Brest, Montpellier, la participation est en hausse. A Paris, la CGT revendique 800 000 manifestants dans les rues de la capitale, contre 119 000 selon la police. Un record depuis le début des manifestations. Les lycées font entendre leur voix Les lycéens se sont aussi joints au mouvement. Blocage total ou partiel, rassemblements, manifestations : des dizaines de lycées et établissements universitaires ont été le théâtre ce jeudi d'actions de protestation contre la réforme des retraites dans toute la France, à l'appel de différentes organisations de jeunesse, a constaté l'AFP. 400 lycées bloqués, 80 établissements d’enseignement supérieur mobilisés, entre 350 000 et 500 000 jeunes dans la rue dont 130 000 à 150 000 à Paris, selon les syndicats."Depuis une semaine, on note une effervescence populaire car le 49.3 ne passe pas. On continue à se battre, on n'a pas le choix", a déclaré à l'AFP Manès Nadel, responsable fédéral Paris de La Voix lycéenne. Augmentation du nombre des grévistes La mobilisation s’est amplifiée parmi les fonctionnaires : 15,5 % d’agents de la fonction publique d’État se sont déclarés en grève, contre un peu moins de 3 % le 15 mars ; 6,5 % dans la fonction publique territoriale, soit trois fois plus que le 15 mars ; et 8,1 % dans la fonction publique hospitalière (4,5 % auparavant), selon le ministère. Dans l’énergie, Engie a comptabilisé 27,2 % de grévistes à la mi-journée (19,2 % le 15 mars). À la SNCF, le taux provisoire de grévistes atteignait 25 % jeudi midi (15 % le 15 mars et 46 % le 19 janvier).

