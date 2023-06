Relaxe, sursis et interdiction d'exercer pour les muto’i impliqués dans une bagarre à Moorea

Les faits remontent le 26 juin 2021, ils ont été jugés par le tribunal correctionnel ce mardi 27 juin. La justice reprochait aux deux muto’i ainsi qu'à un troisième prévenu d'avoir, sur le quai de Vaiare, porté des coups à plusieurs personnes dont un homme qui sortait de prison. Les magistrats sont allés en deçà des réquisitions du parquet.

Polynésie la 1ère (MLSF), Lucile Guichet •

C’est l’épilogue d’une affaire qui dure depuis deux ans. Ils sont trois, à l'allure grande et plutôt sportive, à être jugés pour violences volontaires en état d’ivresse dont deux policiers municipaux de Papeete.

L’un d’entre eux a été relaxé. C’est lui qui avait reçu le premier coup, un coup qui l’avait mis K.O sur le quai de Vaiare à Moorea. L'homme avait eu 5 jours d’ITT. Suite à cela, une bagarre générale avait alors commencé. Condamné pour des faits similaires dans une autre affaire, il est déjà affecté à un autre poste par la mairie de Papeete.

Le deuxième policier municipal a écopé de 18 mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer pendant un an. Lui aussi est déjà sous le coup d’une sanction disciplinaire et occupe depuis un poste administratif.

Enfin, le troisième prévenu n’est pas muto’i. C’est un cousin qui avait été invité à participer à cette journée festive et très alcoolisée sur l'île sœur. Il est condamné à un an avec sursis et à indemniser les victimes.

Condamnations sont bien en deçà des réquisitions

À la barre ce matin, tous ont présenté leurs excuses à la famille de Moorea. « On était partis pour s’amuser, pas pour faire du mal », ont-ils assuré au tribunal. Cette famille habite en face du quai des ferries, c'est dans son jardin qu'une troupe énervée avait soudainement surgi, frappant des membres de la famille et utilisant les jouets des enfants comme des projectiles.

Aujourd’hui, les condamnations sont bien en deçà des réquisitions de mars dernier qui demandait 5 ans d’interdiction d’exercer. On écoute l’ancien policier municipal relaxé ce matin :

Les avocats des mis en cause ont précisé ce matin qu’ils ne feraient pas appel. Mais aucun des muto’i ne devrait dans les faits reprendre leurs fonctions.