Rencontre avec Fatiarau Tefaatau, la nouvelle policière major de promotion

Elle était loin de s'imaginer qu'elle finirait première de sa promotion ! Sur 28 nouveaux policiers, Fatiarau sort du lot et se démarque par son comportement exemplaire.

La jeune femme de 22 ans qui voulait être professeure a changé de voie. Durant douze mois, elle a suivi la formation pour devenir policière adjointe. Ses efforts ont porté leurs fruits. Plus qu’un simple sermon, c’est une nouvelle vie qui commence pour Fatiarau.

Je me suis lancée en commençant par les cadets de la République. En un an on a appris énormément de chose, le code de déontologie, le code pénal... On a fait de très belles rencontres. On est très heureux d'entrer dans la nouvelle famille qui est la police nationale.