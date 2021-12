Renforcement des contrôles routiers et du respect des mesures sanitaires

Fêtes de fin d'année oblige, les forces de sécurité vont renforcer les contrôles routiers ainsi que ceux en rapport avec les mesures sanitaires et réglementaires.

ET avec communiqué HC •

Pour éviter les drames causés par les accidents de la route, et en cette période de fêtes, le haut-commissariat rappelle qu'il convient de ne pas relâcher sa vigilance en adoptant un comportement responsable au volant.

Les policiers, les gendarmes et les mutoi seront présents sur l’ensemble du territoire pour effectuer des contrôles et sensibiliser au respect de ces mesures. Ils organiseront des contrôles routiers et d’alcoolémie lors des deux prochaines semaines, contrôles particulièrement intensifiés lors des fêtes de fin d’année.

Pass sanitaire et carnet de vaccination vont aussi être contrôlés. • ©Polynésie la 1ère

Et depuis le début des vacances scolaires, les forces de sécurité, en lien avec le Pays et les communes, renforcent les dispositifs de contrôle du respect des mesures sanitaires et réglementaires existantes.

Une attention particulière sera portée au respect des mesures sanitaires lors de la soirée de la Saint-Sylvestre et du réveillon. Il est rappelé l’interdiction de soirées dansantes dans les établissements non soumis au pass sanitaire ainsi que l’interdiction des rassemblements festifs dans l’espace public non soumis au pass sanitaire.