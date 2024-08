Rentrée à l'Université de Polynésie française : les licences en reo tahiti font le plein

Entrer en première année à l’université c’est un peu un vertige. On pénètre la cour des grands, alors on se motive, comme Chanel Van Bastolaer, qui avoue : "ça promet d'être un peu stressant mais bon ça va être une nouvelle expérience alors ça va aller."

"C'est mon plus grand rêve et mon plus grand but : de réussir mes études pour devenir professeur comme mon mentor, qui est ma professeure de l'année dernière de LLCER [Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Régionales, NDLR]. C'est pour ça que j'ai choisi de faire LLCER cette année."