Rentrée scolaire : le défi des fournitures au meilleur prix

La rentrée des classes, c'est dans un mois. Alors la course aux fournitures scolaires a déjà commencé. Les sociétés de distribution de papeterie sont au taquet, alors que les parents guettent les meilleures offres.

La rentrée scolaire aura lieu le mercredi 14 août. La course aux fournitures scolaires a déjà commencé, pour les fournisseurs et les parents qui prennent de l'avance. Comme chaque année, c'est le même défi : tout acheter au meilleur prix et si possible au même endroit.

Mais cette année, la facture s’annonce plus salée...le cocktail covid+inflation+taxe sociale a une incidence de 5 à 10 % sur le prix des fournitures scolaires. Pourtant, les distributeurs l'assurent, ils font tout pour éviter une hausse trop importante, même s'ils sont bien conscients que les parents font des livres, stylos et autres cahiers une dépense prioritaire...

En Polynésie, trois distributeurs se partagent le marché, contraignant les responsables commerciaux à trouver de nouvelles stratégies face à la concurrence. Dans l'une des entreprises, cinq intérimaires ont été appelés en renfort notamment pour préparer les commandes. Aute par exemple, doit remplir dix palettes en une journée car il faut satisfaire les 380 établissements et associations.