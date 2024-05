Retraites : les agents de la fonction publique d'Etat réclament toujours l'équité

A la veille du 1er mai, la fête du travail, le sujet de l'ITR revient sur le devant de la scène. Par le biais d'une intersyndicale, des représentants de la fonction publique d'Etat dénoncent l'attitude du gouvernement central et revendiquent le même taux de rémunération à la retraite que les agents métropolitains.

Caroline Farhi (mise en ligne : Lucile Guichet) •

Une menace de grève à demi-mot de la part de l’intersyndicale des agents de la fonction publique d’Etat, réunie face à la presse, ce mardi. En cause, un combat de longue date : l’ITR (Indemnité Temporaire de Retraite). Le taux de l’indemnité temporaire de remplacement qui leur garantissait 70% de leur rémunération à la retraite, a chuté à 40% depuis 2008, soit une baisse de 30 points. "On fait partie du même système, on contribue au même niveau que ceux de l'Hexagone, explique Tiarama Lehartel, porte-parole de l'intersyndicale pour la CGT. En revanche, si on ne fait rien, on n'aura pas la même chose. C'est-à-dire que, pour 1 000 euros de revenus, dans l'Hexagone, ils ont 738 euros à la retraite, alors que nous, on aura 400 euros."

Depuis la suppression de l’ITR, les parlementaires polynésiens de tous bords se sont emparés du dossier. Le gouvernement Macron a fait des propositions, sans succès. "Le premier engagement, l'Etat nous propose la CVR, Contribution Volontaire de Retraite, qui consiste à, pour nous garantir un taux de 45%, au lieu de 40, nous demander de cotiser encore."

À la veille du 1er mai, la différence de traitement vis-à-vis des agents du Pacifique refait surface. Douanes, Education, Aviation Civile et même Police nationale...tous les secteurs sont concernés. "Au niveau du taux, on demande à être alignés sur celui de la métropole, à 73-75% de nos derniers revenus, pour être équitables et justes, précise Johan Tehihipo, porte-parole de l'intersyndicale pour Alliance Police Nationale. On usera des moyens qui sont à notre disposition pour nous faire entendre. On sait que lorsque l'Etat veut, l'Etat peut."

Une retraite juste et équitable...les quelques 5 800 fonctionnaires d’Etat en Polynésie la réclament, quitte à déposer prochainement un préavis de grève.