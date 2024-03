Sécurité routière en 2023 : le nombre d'accidents décroit légèrement, mais reste trop élevé

Si le nombre d'accidents et de blessés est en baisse sur les routes de Polynésie française, on déplore un nombre de tués près de 3 fois supérieur à la métropole. Les contrôles routiers, plus nombreux, mettent en exergue les mauvais comportements tels que la conduite sans permis de conduire ou sous l'emprise de substances illicites.

Au 26 mars 2024, 8 personnes ont perdu la vie sur les routes du Fenua.

L'an dernier, on dénombre une augmentation de + 157% de conduites sous stupéfiants et de + 34% de conduites sans permis.

Après une année record en 2022, le nombre d'accidents, de tués et de blessés décroît légèrement en 2023, mais reste encore trop élevé.

À l’origine des accidents mortels en 2023, les mauvais comportements des automobilistes sont en cause. En effet, 76% des personnes tuées sont à la fois victimes et auteurs. Les 3/4 des accidents mortels sont liés à l'alcool et/ou aux stupéfiants. Plus de la moitié des accidents ont eu lieu entre 18h00 et 6h00 du matin.

73% des accidents mortels en 2023 concernent des deux roues

Cette année encore, les conducteurs de deux-roues motorisés sont surreprésentés en matière d'accidentologie et de tués : outre une vulnérabilité plus importante, la consommation d’alcool et/ou de produits stupéfiants et la conduite dangereuse sont les facteurs en cause dans la majorité des accidents mortels.

Selon le bilan de la sécurité routière en 2023, la présence accrue des forces de sécurité sur les routes a permis de contenir le nombre d'accidents, de blessés et de tués. Les opérations de sensibilisations menées par les forces de l'ordre, les partenaires institutionnels et associatifs se sont poursuivies au cours de l'année 2023.





