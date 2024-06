Stage de football élite de l'AS Tefana

Augmenter son niveau auprès des meilleurs entraîneurs, c’est la possibilité offerte par l’AS Tefana chaque année au travers d’un stage de deux semaines. 40 jeunes ont répondu à l’appel rien que pour cette semaine. Ils ont pu s’essayer à une préparation physique de l'AS Saint-Etienne et recevoir des corrections techniques.

Le défenseur doit empêcher l’attaquant de passer par le centre. L’exercice est précis et pratique. C’est la première fois que Corentin vient superviser le stage de l’AS Tefana. Il a deux objectifs. "L'intensité des séances, c'est le premier objectif qu'on a mis en place sur cette semaine. Et, de pouvoir ensuite renforcer la capacité technique des joueurs sur les séances d'entraînement", explique cet éducateur en U16 et responsable de l’école de football U6 à U11 à l’AS Saint Etienne.

Avec lui, un préparateur physique et sa panoplie d’exercices. ""Il y avait des zones à viser. La zone au premier poteau avec une course devant, une course au retrait avec un joueur qui pouvait arriver de derrière, et avec des zones de centre à privilégier en fonction des courses des partenaires, une fois que ces joueurs étaient trouvés, c'était plutôt trouver le contre-pied du gardien", précise Clément Laxenaire, préparateur physique à l’AS Saint Etienne.

Grâce à ce stage, les entraîneurs de Tefana observent clairement la progression de leurs protégés. Ils sont là aussi pour apprendre. "On voit le niveau des coachs de Saint-Etienne, c'est plus intense au niveau du rythme avec toujours des ballons à disposition", constate Henri Perry , responsable de la catégorie U11 à l’AS Tefana.

Mais ceux qui ont le plus apprécié le stage sont bien les stagiaires eux-mêmes. "J'ai appris la tactique et le physique, le travail offensif, les duels", confie l'un des jeunes joueurs. Un stage qui peut éventuellement les faire remarquer, même si ce n’est pas le but. La semaine prochaine, les 13/18 ans pourront bénéficier à leur tour des précieux conseils.