Tahaa : l'armée en renfort pour déblayer l'île

Aux îles Sous-le-Vent, Tahaa fait partie des territoires fortement touchés par les inondations dues aux fortes pluies. L'armée s'est déplacée pour venir en aide à la population. Entre la capitale et les Raromatai, une trentaine de militaires ont été mobilisés dans le cadre des intempéries.

Alors que l'armée est intervenue à Mahina lundi, une dizaine d'autres militaires du deuxième régiment du RIMAPP sont partis à la rescousse de l'île vanille dans le cadre des intempéries. Ils ont atterri à Raiatea le 12 février et débuté le nettoyage et l'élagage des troncs d'arbre le lendemain à Tahaa, aux côtés des services de la commune et de la direction de l'Équipement.

Les militaires à Haamene. (13 février 2024)

Au total, une soixantaine de personnes étaient mobilisées mardi, sur trois grandes zones d’intervention : la route de Haamene-Tiva, celle entre Haamene et Faaaha et celle de Poutoru secteur "Mao".

