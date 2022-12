Tatutu, une prison pour des détenus plutôt bien lotis

Le haut-commissaire de la République Eric Spitz est allé visiter hier la prison de Tatutu à Papeari. Le représentant de l’Etat qui en a vu d’autres s’est dit agréablement surpris par le niveau des installations. Une maison d’arrêt où 350 détenus effectuent de longues peines.

ET/T.Fatupua Avae •

Une prison flambant neuve, avec du matériel dernier cri, Tatutu surprend ses visiteurs par son modernisme et ses grands espaces verts. 350 détenus sous la surveillance de 140 agents pénitentiaires.

Des prisonniers condamnés à de longues peines. Leur moyenne d’âge est de 28 ans.

Des conditions de détention plus que satisfaisantes, avec des cellules individuelles dotées d’une télévision.

Tatutu dispose aussi de salles de soins et d’urgence avec 5 infirmiers, 1 psychiatre et 1 psychologue. "Je suis en poste depuis 4 ans sur l'unité sanitaire, et on a notre nouveau psychiatre qui vient d'arriver", dit un médecin.

La salle des urgences. • ©Polynésie la 1ère



Pour le haut-commissaire Eric Spitz, Tatutu est de loin la prison la plus moderne. "J'ai visité une vingtaine de centres de détention, de maisons d'arrêt et de quartiers de maisons centrales en métropole et en outre-mer, et c'est de loin le centre de détention le plus moderne et qui offre le plus de possibilités aux détenus s'ils le souhaitent de se réinsérer", explique Eric Spitz. Par exemple depuis le début de l'année une formation menuiserie a été ouverte.

En effet, la maison d’arrêt de Papeari a aussi pour objectif de permettre aux détenus la réinsertion professionnelle.

L'atelier de menuiserie. • ©Polynésie la 1ère

Tatutu travaille de concert avec les différentes structures professionnelles pour garantir une meilleure formation et prise en charge des détenus. "Ce sont des détentions complémentaires par rapport à Nuutania puisque là-bas il y a les personnes en attente de jugement, et lorsqu'elles sont condamnées elles viennent ici. La situation pénitentiaire en Polynésie française par rapport à ce que j'ai connu il y a 12 ans, on passe de la nuit au jour", précise le haut-commissaire.

La vue sur le lagon qui permet de "s'évader" de temps à autres. • ©Polynésie la 1ère

Un terrain de football avec une pelouse synthétique permet de se divertir, des appareils de musculation pour se maintenir en forme, 3 000 mètres carrés de faa'apu pour apprendre l’agriculture, de surcroîtTatutu se dresse sur la colline de Papeari avec sa vue imprenable sur le lagon.

Ecoutez le reportage de Teupoo Fatupua Avae :